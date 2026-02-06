Samsung Galaxy A07 5G भारत में लॉन्च, 50MP कैमरा और 6000mAh बैटरी, इतनी है कीमत

Samsung Galaxy A07 5G भारतीय बाजार में लॉन्च हो गया है. ये कंपनी का लेटेस्ट फोन है, जो बजट यूजर्स को टार्गेट करता है. स्मार्टफोन दो रैम और स्टोरेज कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च हुआ है. हैंडसेट को तीन कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है. इसमें 6000mAh की बैटरी मिलती है.

ये फोन 50MP के मेन रियर कैमरा सेंसर के साथ आता है. इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है. कंपनी ने इस फोन को Galaxy A06 के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च किया है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और खास बातें.

कितनी है Galaxy A07 5G की कीमत?

सैमसंग का ये फोन दो कॉन्फिग्रेशन में आता है. इसके 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये है, जो इसका बेस वेरिएंट है. वहीं फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये है. स्मार्टफोन लाइट वॉयलेट, लाइट ग्रीन और ब्लैक कलर में आता है.

क्या हैं ऑफर?

इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत सैमसंग Galaxy A07 5G पर 1000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है. ये ऑफर SBI, HDFC बैंक और Axis बैंक कार्ड पर मिल रहा है. फोन को सैमसंग की आधिकारिक स्टोर से खरीदा जा सकता है.

क्या हैं फीचर्स?

Samsung Galaxy A07 5G डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है. फोन Android 16 पर बेस्ड One UI 8 पर काम करता है. फोन में 6.7-inch का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है. स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है.

कौन-सा प्रोसेसर मिलेगा?

फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है. ये प्रोसेसर कई बजट 5G फोन्स में आता है. स्मार्टफोन में 6GB तक RAM और 128GB स्टोरेज मिलता है.

कितने MP का कैमरा मिलता है?

Samsung Galaxy A07 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका प्राइमरी लेंस 50MP का है. इसके अलावा 2MP का रियर डेप्थ सेंसर दिया गया है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 8MP का सेल्फी कैमरा दिया है.

बैटरी और दूसरे फीचर्स क्या है?

स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें USB Type-C चार्जिंग पोर्ट मिलता है. फोन में GPS, GLONASS, BeiDou और दूसरे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलते हैं.

