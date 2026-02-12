scorecardresearch
 
Lava Yuva Star 3 लॉन्च, 8 हजार से कम है कीमत, मिलती है 5,000mAh बैटरी और हाई रिफ्रेश रेट

Lava ने अपना नया स्मार्टफोन Yuva Star 3 लॉन्च कर दिया है. ये स्मार्टफोन एंट्री लेवल बजट में आता है, जिसमें दमदार फीचर्स मिलते हैं. इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है. फोन की सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है. ब्रांड ने इस फोन को 8 हजार रुपये से कम कीमत में लॉन्च किया है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स.

Lava Yuva Star 3 दो कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ है. (Photo: Lava Mobile)
Lava Yuva Star 3 दो कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ है. (Photo: Lava Mobile)

लावा ने भारतीय बाजार में नया फोन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Lava Yuva Star 3 को लॉन्च किया है, जो एक एंट्री लेवल ऑप्शन है. ब्रांड ने इस फोन को Yuva Star 2 के सक्सेसर के रूप में लॉन्च किया है. ये फोन पहली बार स्मार्टफोन खरीदने वालों को टार्गेट करेगा. 

कंपनी की मानें, तो यूजर्स को बड़ी बैटरी के साथ भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिलेगी. इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट वाला डिस्प्ले मिलेगा. फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी खास बातें. 

क्या हैं फीचर्स? 

Lava Yuva Star 3 में 6.75-inch का HD+ LCD डिस्प्ले मिलेगा. स्क्रीन 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगी. स्मार्टफोन Unisoc SC9863A के साथ लॉन्च होगा, जिसमें IMG8322 GPU दिया गया है. फोन 4GB RAM + 64GB स्टोरेज के साथ आता है. 

स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड की मदद से 512GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है. इसमें Android 15 Go एडिशन दिया गया है. फोन डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है. इसमें दो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड वाला स्लॉट मिलेगा. सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: फ्रंट और बैक दोनों तरफ डिस्प्ले, Lava Blaze Duo 3 भारत में लॉन्च, इतनी है कीमत

स्मार्टफोन में 13MP का रियर कैमरा मिलता है, जो LED फ्लैश के साथ आएगा. वहीं 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 10W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें 3.5mm का ऑडियो जैक मिलता है. 

यह भी पढ़ें: Lava Agni 4 लॉन्च, 50MP का फ्रंट और 50MP का रियर कैमरा, इतने रुपये है कीमत

कितनी है कीमत? 

Lava Yuva Star 3 सिर्फ एक कॉन्फिग्रेशन में आता है. इसके 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,499 रुपये है. फोन दो कलर ऑप्शन- इंडस ब्लैक और सियाचिन वॉइट में मिलेगा. इस पर 1 साल की वारंटी और फ्री सर्विस ऐट होम की सुविधा मिलेगी. फोन मार्च में उपलब्ध होगा.

