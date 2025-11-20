scorecardresearch
 

Feedback

Lava Agni 4 लॉन्च, 50MP का फ्रंट और 50MP का रियर कैमरा, इतने रुपये है कीमत

लावा ने अपना फ्लैगशिप डिवाइस Agni 4 लॉन्च कर दिया है. ये स्मार्टफोन 50MP के फ्रंट और 50MP + 8MP के रियर कैमरा के साथ आता है. इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है. लावा ने इस फोन को 25 हजार रुपये से कम कीमत पर लॉन्च किया है. इसका सीधा मुकाबला चीनी ब्रांड्स से होगा, जिनका इस सेगमेंट में दबदबा है. आइए जानते हैं फोन की खास बातें.

Advertisement
X
Lava Agni 4 सिर्फ एक कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च हुआ है. (Photo: Lava Mobiles)
Lava Agni 4 सिर्फ एक कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च हुआ है. (Photo: Lava Mobiles)

देसी स्मार्टफोन मेकर Lava ने भारतीय बाजार में अपना नया फोन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Lava Agni 4 को लॉन्च किया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. ये फोन Lava Agni 3 का सक्सेसर है, जिसे कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च किया था. Agni 4 में AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. 

स्मार्टफोन ऐलुमिनियम एलॉय मेटल फ्रेम के साथ आता है. इसमें MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर दिया गया है. फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है. आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Lava Agni 4 को कंपनी ने सिर्फ एक कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च किया है. ये स्मार्टफोन 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है. इस वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है. स्मार्टफोन पर बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है. कंपनी 2000 रुपये का डिस्काउंट सभी बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर दे रही है. 

सम्बंधित ख़बरें

Lava Blaze Dragon 5G
देसी कंपनी ने लॉन्च किया सस्ता 5G फोन, चीनी ब्रांड्स को देगा टक्कर 
OnePlus 15
ठहरिए...लेना है नया फोन, कर लीजिए थोड़ा इंतजार, आ रहे हैं ये धांसू स्मार्टफोन्स 
Lava Shark 5G
देसी कंपनी ने लॉन्च किया 5000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G फोन, इतनी है कीमत  
Image: Lava
देसी कंपनी का कमाल, लॉन्च किए सस्ते 5G फोन्स, चीनी कंपनियों को मिलेगी टक्कर 
HMD 130 Music (प्रतीकात्मक तस्वीर)
HMD और Lava फोन पर फ्री में देख सकेंगे 'TV चैनल', नहीं पड़ेगी इंटरनेट की जरूरत 

यह भी पढ़ें: नया फोन खरीदना है तो रुक जाइए... आ रहे OnePlus से लेकर Lava तक के दमदार फोन्स

इस तरह से फोन की कीमत घटकर 22,999 रुपये हो जाती है. ये फोन ऐमेजॉन पर उपलब्ध होगा. इसकी सेल 25 नवंबर से शुरू हो रही है. ध्यान रखें कि बैंक डिस्काउंट इंट्रोडक्टरी ऑफर है और सीमित समय के लिए ही उपलब्ध होगा. फोन दो कलर ऑप्शन- फैंटम ब्लैक और लूनर मिस्ट में मिलेगा.Lava

Advertisement

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Lava Agni 4 में आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा. ये फोन Android 15 के साथ लॉन्च हुआ है. कंपनी इसे तीन एंड्रॉयड अपग्रेड और चार साल का सिक्योरिटी अपडेट ऑफर करेगी. स्मार्टफोन 6.67-inch के फ्लैट AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. 

यह भी पढ़ें: Lava SHARK 2 भारत में लॉन्च, मिलेगी 5000mAh की बैटरी और 50MP कैमरा, इतनी है कीमत

इसमें 2400 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. स्मार्टफोन ऐलुमिनियम एलॉय मेटल फ्रेम के साथ आता है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास इस्तेमाल किया गया है. डिवाइस IP64 रेटिंग के साथ आता है. इसमें वेट टच कंट्रोल जैसे फीचर भी मिलते हैं. 

स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है. डिवाइस 5000mAh की बैटरी के साथ आता है. इसमें ऐक्शन बटन दी गई है, जिसे यूजर कस्टमाइज कर सकते हैं. डिवाइस में Vayu AI मिलता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement