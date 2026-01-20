फ्रंट और बैक दोनों तरफ डिस्प्ले, Lava Blaze Duo 3 भारत में लॉन्च, इतनी है कीमत

Lava ने भारत में नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Lava Blaze Duo 3 है. इसमें फ्रंट और बैक पैनल पर डिस्प्ले दिया गया है. बैक पैनल पर कैमरे के पास छोटू स्क्रीन दिया गया है.

कंपनी का दावा है कि इस प्राइस सेगमेंट में आने वाला यह दो डिस्प्ले वाला पहला स्मार्टफोन है. इस हैंडसेट में फ्रंट और बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है.

Lava Blaze Duo 3 के स्पेसिफिकेशन्स

Lava Blaze Duo 3 में फ्रंट पर 6.67-inch FHD+ AMOLED डिस्प्लपे दिया गया है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स दिया है. बैक पैनल पर मौजूद डिस्प्ले 1.6 Inch का AMOLED दिया है.

Lava Blaze Duo 3 का प्रोसेसर

Lava Blaze Duo 3 में MediaTek Dimensity 7060 चिपसेट का यूज किया गया है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.6GHz है. यह डिवाइस 6GB LPDDR5 RAM के साथ आता है. इसमें वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट मिलता है. इसमें UFS 3.1 की 128GB स्टोरेज मिलती है.

Lava Blaze Duo 3 का कैमरा

Lava Blaze Duo 3 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50MP AI प्राइमरी कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें IMX752 सेंसर दिया है. 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

Lava Blaze Duo 3 की बैटरी

Lava Blaze Duo 3 में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है. इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है. लावा का यह हैंडसेट क्लीन एंड्रॉयड वर्जन के साथ आता है.

Lava Blaze Duo 3 में है IR ब्लास्टर

Lava Blaze Duo 3 हैंडसेट में IR ब्लास्टर भी मिलता है, जिसकी मदद से टीवी को कंट्रोल किया जा सकता है. इसमें टीवी को ऑन या ऑफ, वॉल्यूम कम या ज्यादा और चैनल्स को चेंज किया जा सकता है.

Lava Blaze Duo 3 की कीमत

Lava Blaze Duo 3 को सिंगल वेरिएंट में भारत में लॉन्च किया है. इसकी कीमत 16,999 रुपये है. यह Amazon.in पर सेल के लिए अवेलेबल हो चुका है.

