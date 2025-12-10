scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Lava Play Max भारत में लॉन्च, इसमें है 5000mAh की बैटरी और 16GB तक रैम, ये है कीमत

Lava Play Max स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है, जिसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप और 5000mAh की बैटरी दी गई है. इसमें 8GB वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट मिलता है. इसमें साइट माउंडेट फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है. आइए कीमत और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जानते हैं.

Advertisement
X
Lava Play Max में डु्अल रियर कैमरा सेटअप दिया है. (Photo: Lava)
Lava Play Max में डु्अल रियर कैमरा सेटअप दिया है. (Photo: Lava)

भारतीय मोबाइल कंपनी Lava ने नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Lava Play Max है. यह कंपनी का लेटेस्ट  5G स्मार्टफोन है. इस हैंडसेट में 5000mAh की बैटरी, 8GB तक रैम और 8GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलेगा. इसमें 1 TB तक का एसडी कार्ड लगा सकेंगे. 

Lava Play Max की शुरुआती कीमत 12,999 रुपये है, जिसमें 6GB + 128GB स्टोरेज मॉडल मिलता है. इसके अलावा 8GB + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 14,999 रुपये है. यह फोन दो कलर वेरिएंट डेकन ब्लैक और हिमालयन व्हाइट कलर में आता है. 

Lava Play Max  के स्पेसिफिकेशन्स 

सम्बंधित ख़बरें

Tempered glass
99% लोग स्मार्टफोन पर गलत टेम्पर्ड ग्लास लगा रहे हैं! कभी भी टूट सकती है स्क्रीन! 
Wobble
देसी कंपनी ने लॉन्च किया 50MP फ्रंट कैमरे वाला फोन, इतनी है कीमत 
Vivo X300 Pro
200MP कैमरा वाले दमदार स्मार्टफोन्स, 23 हजार से शुरू है कीमत  
Smartphone
अब सभी स्मार्टफोन में मिलेगा ये ऐप, चाहकर भी नहीं कर पाएंगे डिलीट 
Lava Agni 4 Launch
चीनी ब्रांड्स को टक्कर देगा देसी फोन Agni 4, इतने रुपये है कीमत 

लावा के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में 6.72-inch का डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 120Hz का रिफ्रेस रेट्स मिलता है. यह एक डु्ल सिम हैंडसेट है. 

यह भी पढ़ें: लॉन्च हुआ सबसे बड़ी बैटरी वाला OnePlus का 5G स्मार्टफोन, इतनी है कीमत

Lava Play Max  का प्रोसेसर और रैम 

Lava Play Max में ऑक्टाकोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 4nm प्रोसेसर का यूज किया है. इसके साथ  Mali-G615 MC2 GPU मिलता है. इसमें 6GB और 8GB LPDDR4X RAM के ऑप्शन मिलते हैं. साथ ही 8GB तक वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है. इसमें 1TB तक का एसडी कार्ड लगा सकेंगे. 

Advertisement

Lava Play Max  का कैमरा सेटअप 

Lava Play Max  में 50MP का रियर कैमरा लेंस है, जिससे 30 fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे. इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह फोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: नकली तो नहीं है आपका स्मार्टफोन? ये सरकारी पोर्टल दिखा देगा पूरा रिपोर्ट कार्ड

Lava Play Max  की बैटरी और एंड्रॉयड

लावा का यह स्मार्टफोन Android 15 के साथ आता है और इसमें कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप्स नहीं होंगे. इसमें 5000mAh की बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्जिंग मिलेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement