Lava Play Max भारत में लॉन्च, इसमें है 5000mAh की बैटरी और 16GB तक रैम, ये है कीमत

भारतीय मोबाइल कंपनी Lava ने नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Lava Play Max है. यह कंपनी का लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन है. इस हैंडसेट में 5000mAh की बैटरी, 8GB तक रैम और 8GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलेगा. इसमें 1 TB तक का एसडी कार्ड लगा सकेंगे.

Lava Play Max की शुरुआती कीमत 12,999 रुपये है, जिसमें 6GB + 128GB स्टोरेज मॉडल मिलता है. इसके अलावा 8GB + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 14,999 रुपये है. यह फोन दो कलर वेरिएंट डेकन ब्लैक और हिमालयन व्हाइट कलर में आता है.

Lava Play Max के स्पेसिफिकेशन्स

लावा के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में 6.72-inch का डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 120Hz का रिफ्रेस रेट्स मिलता है. यह एक डु्ल सिम हैंडसेट है.

Lava Play Max का प्रोसेसर और रैम

Lava Play Max में ऑक्टाकोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 4nm प्रोसेसर का यूज किया है. इसके साथ Mali-G615 MC2 GPU मिलता है. इसमें 6GB और 8GB LPDDR4X RAM के ऑप्शन मिलते हैं. साथ ही 8GB तक वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है. इसमें 1TB तक का एसडी कार्ड लगा सकेंगे.

Lava Play Max का कैमरा सेटअप

Lava Play Max में 50MP का रियर कैमरा लेंस है, जिससे 30 fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे. इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह फोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है.

Lava Play Max की बैटरी और एंड्रॉयड

लावा का यह स्मार्टफोन Android 15 के साथ आता है और इसमें कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप्स नहीं होंगे. इसमें 5000mAh की बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्जिंग मिलेगा.

