Haier ने भारत में लॉन्च किया चार दरवाजे वाला फ्रिज, इतने रुपये है कीमत

Haier ने भारतीय बाजार में नया रेफ्रिजरेटर लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने लुमियर कलरफुल 4-डोर रेफ्रिजरेटर रेंज लॉन्च की है. ब्रांड का कहना है कि इस रेफ्रिजेटर रेंज को मॉडर्न होम्स ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसमें 520 लीटर की कैपेसिटी मिलती है.

रेफ्रिजरेटर कलरफुल स्टील फिनिश के साथ आता है, जो ग्लॉस और मैट ऑप्शन में मिलेगा. इस सीरीज को कंपनी ने तीन कलर ऑप्शन- पर्ल वॉइट, पिंक और रोसेट वॉइट में लॉन्च किया है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी खास बातें.

क्या हैं फीचर्स?

हायर का नया रेफ्रिजरेटर दमदार फीचर्स के साथ आता है. इसमें स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके लुक को प्रीमियम बनाता है. इसमें कन्वर्टिबल जोन दिया गया है. फ्रिज के 85 फीसदी हिस्से को फ्रेश और फ्रोजेन स्टोरेज में बदला जा सकता है. वहीं फ्रीजर के लिए 15 परसेंट स्पेस अलग से दिया गया है.

ये डिवाइस एक्सटर्नल कंट्रोल पैनल के साथ आता है. इस पैनल की मदद से आप टेम्परेचर को बिना फ्रिज ओपन किए कंट्रोल कर सकते हैं. फ्रिज में एक्सपर्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो डुअल फैन के साथ आती है. इसका इन्वर्टर कंप्रेसर और डुअल फैन सिस्टम स्टेबल कूलिंग देता है.

फल और सब्जियों के लिए इसमें अलग से बॉक्स दिया गया है. ये रेफ्रिजरेटर कम शोर करता है. इसमें 95 डिग्री एंटी-टिपिंग डोर रैक्स दी गई हैं. इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बॉटल्स को गिरने से बचाते हैं.

कितनी है कीमत?

Haier Lumière Colorful 4-डोर रेफ्रिजरेटर की कीमत 83,900 रुपये से शुरू होती है. इन्हें आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं. इस रेफ्रिजरेटर की लॉन्चिंग पर कंपनी के प्रेसिडेंट एनएस सतीश ने बताया कि लुमियर कलरफुल 4-डोर रेफ्रिजरेटर स्टाइल का नया स्टैंडर्ड सेट करेगा. ये किचन को लग्जरी स्पेस में ट्रांसफॉर्म करेगा.

