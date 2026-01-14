scorecardresearch
 
Haier 4K Smart TV सीरीज लॉन्च, मिलेगी 65-inch तक की स्क्रीन, 25 हजार से शुरू है कीमत

Haier ने अपनी नई स्मार्ट टीवी सीरीज H5E को लॉन्च कर दिया है, जो 4K रेज्योलूशन वाली स्क्रीन और दमदार ऑडियो एक्सपीरियंस के साथ आती है. कंपनी ने इस सीरीज में 43-inch से लेकर 65-inch तक की स्क्रीन का ऑप्शन जोड़ा है. ये टीवी 17 जनवरी से शुरू हो रही Flipkart Sale में मिलेगा. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

Haier ने नई स्मार्ट टीवी सीरीज को लॉन्च किया है, जो कई स्क्रीन साइज ऑप्शन में आती है. (Photo: Haier)

Haier ने भारतीय बाजार में अपनी नई स्मार्ट टीवी सीरीज को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Haier H5E सीरीज 4K Ultra HD स्मार्ट गूगल टीवी को लॉन्च किया है. ब्रांड का लेटेस्ट टीवी फ्लिपकार्ट की अपकमिंग रिपब्लिक डे सेल में उपलब्ध होगा. ये टीवी सीरीज दमदार फीचर्स के साथ आती है. 

इसमें आपको विभिन्न स्क्रीन साइज का विकल्प भी मिलेगा. Haier के लेटेस्ट टीवी बेजल-लेस स्क्रीन, पावरफुल डॉल्बी ऑडियो साउंड और स्मार्ट फंक्शन के साथ आते हैं. कंपनी ने इस सीरीज को कंपटीटिव प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया है. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स. 

कितनी है कीमत? 

Haier H5E Series 4K Ultra HD को आप अलग-अलग स्क्रीन साइज ऑप्शन में खरीद सकते हैं. स्मार्ट टीवी 43-inch के शुरुआती स्क्रीन साइज में आता है, जिसकी कीमत 25,990 रुपये है. इसके 50-inch स्क्रीन साइज वेरिएंट की कीमत 32,990 रुपये है. 

यह भी पढ़ें: 5 सबसे सस्ते Smart TV की लिस्ट, 7 हजार से कम है शुरुआती कीमत

हायर के लेटेस्ट टीवी का 55-inch स्क्रीन साइज मॉडल 38,990 रुपये का है. वहीं इस सीरीज का टॉप वेरिएंट 65-inch स्क्रीन के साथ आता है, जिसकी कीमत 57,990 रुपये है. ये सीरीज Flipkart पर मिलेगी. आप इसे रिपब्लिक डे सेल से खरीद सकते हैं. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Haier H5E सीरीज में 4K Ultra HD स्क्रीन मिलती है. टीवी 4K और HDR10 सपोर्ट के साथ आता है. इसका मतलब है कि आपको क्लियर तस्वीर, बेहतर कॉन्ट्रास्ट और असली जैसे कलर नजर आएंगे. गूगल टीवी पर काम करने वाली इस सीरीज में यूजर्स को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: 6 हजार रुपये में मिल रहा शानदार Smart TV, Flipkart सेल में ऑफर

ये किसी भी दूसरे गूगल टीवी की तरह ही काम करेगा. हायर की ये सीरीज 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल के साथ आती है. इसकी वजह से कमरे में मौजूद हर शख्स को एक जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा. इसमें MEMC फीचर भी दिया गया है. टीवी 20W के साउंड आउटपुट के साथ आता है. 

इसमें इन-बिल्ट साउंड इक्वलाइजर मिलता है. टीवी मल्टीपल ऑडियो मोड्स- मूवी, स्पोर्ट्स और न्यूज के साथ आता है. कनेक्टिविटी की बात करें, तो इसमें डुअल बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.1, चार HDMI पोर्ट और दो USB पोर्ट दिए गए हैं.

