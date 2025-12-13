scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Haier ने लॉन्च किया गजब का AC, खुद से साफ हो जाएगा इनडोर और आउटडोर यूनिट

Haier Gravity AI AC Price: हायर ने भारतीय बाजार में अपने लेटेस्ट एयर कंडीशनर्स को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने ग्रैविटी AI सीरीज को लॉन्च किया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आती है. इसमें मल्टीपल AI मोड्स मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप बिजली बचा सकते हैं. साथ ही इसमें सेल्फ क्लीनिंग फीचर मिलता है, जो आउटडोर को भी साफ कर देता है.

Advertisement
X
Haier Gravity AI AC सीरीज को 49,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. (Photo: ITG)
Haier Gravity AI AC सीरीज को 49,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. (Photo: ITG)

Haier ने भारतीय बाजार में अपनी Gravity AI सीरीज के एयर कंडीशनर को लॉन्च कर दिया है. ये AC कंपनी के AI-AtmoX प्लेटफॉर्म पर तैयार किए गए हैं. कंपनी ने इस एयर कंडीशनर्स को तीन पॉइंट्स का ध्यान रखकर तैयार किया है. ब्रांड की मानें, तो इस सीरीज में कंफर्म, सेविंग और सर्विस के लिए AI का इस्तेमाल किया गया है. 

ये सीरीज AI क्लाइमेट कंट्रोल 2.0 के साथ आती है. हायर पहला ब्रांड है, जो भारत में ऑटोमेटिक आउटडोर यूनिट क्लीनिंग सर्विस ऑफर कर रहा है. यानी एयर कंडीशनर का आउटडोर यूनिट ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा. 

क्या है नए एयर कंडीशनर में खास?

इसके लिए यूनिट रिवर्स एयर फ्लो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा. इनडोर यूनिट में भी सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो 240 घंटे के बाद ऑटोमेटिक रन होगी. इससे ना सिर्फ इनडोर से बेहतर एयर फ्लो मिलेगा, बल्कि इंटरनल हाइजीन भी बना रहेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Haier C95
Haier ने लॉन्च किए 4K OLED TV, मिलते हैं गजब के फीचर्स, इतनी है कीमत 
Haier AC में AI फीचर्स मिलते हैं.
Haier ने लॉन्च की Gravity AC सीरीज, सिर्फ 10 सेकंड्स में मिलेगी सुपरसोनिक कूलिंग 
Haier AI TV
Haier AI TV लॉन्च, प्रीमियम फीचर्स के लिए देनी होगी इतनी कीमत 
Haier M80F 4K Mini LED TV
Haier ने लॉन्च की Smart TV रेंज, मिलेंगे दमदार फीचर्स, इतने रुपये है कीमत  
Haier AC
Haier India करेगी 1 हजार करोड़ का एक्स्ट्रा इनवेस्ट, दुनियाभर में बिकेगा मेड इन इंडिया AC 

यह भी पढ़ें: Haier AI TV लॉन्च, प्रीमियम फीचर्स के साथ मिलेगी बड़ी स्क्रीन, इतने रुपये है कीमत

Haier के लेटेस्ट एयर कंडीशनर में AI-AtmoX पावर मैनेजर दिया गया है, जो बिजली के इस्तेमाल को ट्रैक करता है. इसमें आपको रिलय टाइम इलेक्ट्रिसिटी यूज को ट्रैक करने का फीचर मिलता है. आपने मंथली कितनी बिजली यूज की, इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी. 

Advertisement

एयरकंडीशनर पर्सनलाइज्ड कूलिंग भी ऑफर करता है. आप शेड्यूल कूलिंग जैसे फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें AI Eco मोड मिलता है, जो तीन लेवर पर कूलिंग एडजस्ट करता है. हायर एसी में आपको मल्टीपल AI फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल, प्री-कूलिंग, टार्गेट कूलिंग जैसे फीचर्स शामिल है. 

कितनी कीमत पर हुआ है लॉन्च?

कंपनी ने बताया कि वे अपनी एसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं. ग्रेटर नोएडा स्थित उनकी फैसिलिटी के एक्सपैंशन से 25 लाख यूनिट्स ऐनुअली तैयार होंगी. कंपनी 2027 तक अपने ऐनुअल प्रोडक्शन को 15 लाख से 40 लाख तक पहुंचाना चाहती है. 

यह भी पढ़ें: Haier ने भारत में लॉन्च किए दो नए रोबोट वैक्यूम क्लीनर, इतने रुपये है कीमत

भारतीय एयर कंडीशनर मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी 8 फीसदी की है. कंपनी इसे 2030 तक बढ़ाकर 17 फीसदी तक करना चाहती है. Haier Gravity AI सीरीज के एसी की कीमत 49,990 रुपये से शुरू होती है. इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चैनल से खरीदा जा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement