लॉन्च से पहले Galaxy F70e की डिटेल्स आई सामने, सस्ते में मिलेंगे महंगे फीचर्स

Samsung ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Galaxy F70e 5G को अनवील कर दिया है. इसे पहले साउथ कोरिया में पेश किया गया था और जल्द ही इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च से पहले ही आपको हम इस फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स बताते हैं.



Galaxy F70e को भारत में 9 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा. यानी तब ही इसकी भारतीय कीमत और सेल डेट अनाउंस की जाएगी. कंपनी ने इस फोन के लिए इंडिया में माइक्रोसाइट तैयार कर दी है.



Galaxy F70e में क्या होगा खास?



Galaxy F70e दो रियर कैमरे दिए जाएंगे. प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, जबकि दूसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का होगा. कंपनी ने कहा है कि इस फोन में 6,000mAh की बैटरी दी जाएगी जो इसे पूरे दिन हेवी यूसेज में भी चलाने के काबिल होगी.



फिलहाल ये साफ नहीं है कि इस फोन के भारतीय वर्जन में कौन सा प्रोसेसर दिया जाएगा. इस फोन को ग्रीन और स्पॉटलाइट कलर वेरिएंट में पेश किया जाएगा. दिलचस्प ये है कि इस फोन के रियर पैनल पर लेदर फिनिश दिया जाएगा.



Galaxy F70e में 120Hz रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले दी गई है. इसकी पीक ब्राइटनेस 800 निट्स तक जा सकती है. इस फोन में 6.7 इंच की फुल एचजी प्लस डिस्प्ले दी जाएगी. इसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज बेस वेरिएंट में होगा.



रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया जाएगा. इसमें डुअल सिम सपोर्ट और एसडी कार्ड सपोर्ट दिए जाने की भी उम्मीद है. इसकी कीमत भारत में 15 हजार रुपये के सेग्मेंट में होने की उम्मीद की जा रही है.

Galaxy F70e सैमसंग के OneUI पर चलेगा जो Android बेस्ड मोबाइल ओएस है. सैमसंग आम तौर पर अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए 7 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट देता है, लेकिन इस सेग्मेंट के फोन के लिए कितना सपोर्ट मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा.

