Dubstep Buzz X12 TWS ईयरबड्स लॉन्च, सिर्फ 599 रुपये में खरीद सकते हैं

Nu Republic के फास्ट फैशन टेक्नोलॉजी ब्रांड Dubstep ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Dubstep Buzz X12 को लॉन्च किया है. ये बड्स खास लव एडिशन में आते हैं. कंपनी ने इस प्रोडक्ट को वैलेंटाइन वीक को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया है, जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिलेगा.

इन बड्स को कंज्यूमर्स Swiggy Instamart से खरीद सकते हैं. हाल में ही Nu Republic ने Pop Love स्पीकर और ईयरबड्स को लॉन्च किया था, जो Blinkit पर मिलते हैं. आइए जानते हैं Dubstep Buzz X12 की खास बातें.

क्या हैं फीचर्स?

Dubstep Buzz X12 लव एडिशन ईयरबड्स को कंपनी ने पैशन रेड फिनिश में लॉन्च किया है. ये बड्स Bluetooth v5.4 कनेक्टिविटी के साथ आते हैं. इसमें X-Bass टेक्नोलॉजी दी गई है, जो एन्हांस्ड ऑडियो ऑफर करता है. इसमें एनवायरनमेंट नॉयस कैंसिलेशन फीचर मिलेगा.

ये बड्स 60 घंटे का टोटल प्ले टाइम ऑफर करता है. इसमें इनट्यूटिव टच कंट्रोल और कंफर्टेबल डिजाइन दिया गया है. Buzz X12 में टच कंट्रोल मिलता है. बड्स 40ms लो लेटेंसी ऑफर करते हैं. इसमें डुअल मोड- गेम और म्यूजिक मिलता है. इसमें Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है.

कितनी है कीमत?

Dubstep Buzz X12 वायरलेस ईयरबड्स- लव एडिशन को कंपनी ने 599 रुपये में लॉन्च किया है. ये डिवाइस Swiggy Instamart पर मिलेगा. हालांकि, ये डिवाइस सीमित समय के लिए इस कीमत पर मिलेगा. साथ ही कंपनी एक खास रिवॉर्ड प्रोग्राम भी ऑफर कर रही है.

लव ऑन लूप कैंपेन के तहत कस्टमर्स Dubstep प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं. कंपनी इन बड्स को खरीदने वाले 9 विनर को 3000 रुपये का डिनर वाउचर देगी. वहीं एक ग्रैंड प्राइस विनर को गोवा का टिकट मिलेगा. इन बड्स को कंज्यूमर्स इंस्टामार्ट से खरीद सकते हैं. ये बड्स एंट्री लेवल बजट में आते हैं.

