Budget 2026: बैटरी होंगी सस्ती, स्मार्टफोन की कीमत पर कितना पड़ेगा असर?

केंद्रीय बजट 2026 को पेश किया जा चुका है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं. उन्होंने बताया है कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स आइटम में यूज होने वाली बैटरी और उसमें यूज होने वाले कच्चे माल में कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की जाएगी. वित्त मंत्री का यह ऐलान आने वाले दिनों स्मार्टफोन समेत कई कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स आइटम की कीमत स्थिर रखने या सस्ता करने में मदद कर सकता है.

और पढ़ें

वित्त मंत्री ने कहा, एनर्जी सेक्टर में लिथियम-आयन सेल, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) और उनसे जुड़े मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी.

SEZ के सामान पर लगेगी किफायती ड्यूटी

वित्त मंत्री ने बताया है कि स्पेशल इकॉनोमिक्स जोन (SEZ) में निर्मित सामान के निर्यात पर किफायती ड्यूटी दी जाएगी, जो बिक्री की सीमा के तहत आएंगे. भारत में SEZ के तहत कई कंपनियों को जगह और संसाधन प्रोवाइड कराए गए हैं, जिनके लिए कुछ नियम में छूट भी होती है. SEZ की मदद से देश में नौकरियों के अवसर भी पैदा होते हैं.

यह भी पढ़ें: बजट 2026 में Bharat Vistaar का ऐलान, किसानों की आय होगी दोगुनी, AI सिस्टम से खेतों में उपज बढ़ाई जाएंगी

स्मार्टफोन में यूज होती हैं ये बैटरी

स्मार्टफोन के अंदर लीथियम ऑयन, लीथियम-पॉलीमर, सिलिकन कार्बन बैटरी का यूज किया जाता है. ऐसे में अगर बैटरी की कीमतों में कटौती होती है, जो उससे कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स आइटम की कॉस्टिंग को कम करने में मदद कर सकता है.

Advertisement

फोन में बैटरी पैक की अहम भूमिका होती है

स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बैटरी पैक की अहम भूमिका होती है. मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग में स्मार्टफोन में बैटरी की कीमत मैटेरियल की कीमत 2 अमेरिकी डॉलर से लेकर 4 अमेरिकी डॉलर तक होती है.

यह भी पढ़ें: पिछले साल सबसे ज्यादा बिका ये स्मार्टफोन, टॉप 10 की लिस्ट में सिर्फ दो कंपनियों के फोन

पूरा बैटरी पैक सेटअप 40 अमेरिकी डॉलर से लेकर 60 अमेरिकी डॉलर तक होता है. भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करने पर यह अमाउंट 3,667 रुपये से 5 हजार रुपये तक हो जाता है.

---- समाप्त ----