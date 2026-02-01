बजट 2026 में Bharat Vistaar का ऐलान, किसानों की आय होगी दोगुनी, AI सिस्टम से खेतों में उपज बढ़ाई जाएंगी

केंद्रीय बजट 2026 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Bhrat Vistaar AI का ऐलान किया है. आने वाले दिनों में भारतीय किसानों को AI सिस्टम से खेतों की उपज बढ़ा सकेंगे और किसान अपनी कमाई में भी इजाफा कर सकेंगे.

और पढ़ें

Bharat Vistar AI, असल में एक AI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है. इसको भारत सरकार ने तैयार किया है. इसकी मदद एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी होगा. साथ ही किसान AI चैटबॉट से स्थानीय लैंग्वेज में बातचीत कर सकेंगे.

BHARAT VISTAAR AI के तहत किसानों के फसल संबंधित जानकारी दी जाएगी. सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. साथ ही किसानों को मार्केट के बारे में अपडेट किया जाएगा, जिसकी मदद से वे अपनी आय में इजाफा कर सकेंगे.

यूनिफाइड सिस्टम और AI चैटबॉट मिलेगा

BHARAT VISTAAR AI के तहत बड़ी प्लानिंग तैयार की है. इसमें किसानों को AI ChatBot, यूनिफाइड सिस्टम और टेस्टिंग की जानकारी दी जाएगी.

Krishi Saathi AI चैटबॉट के जरिए किसान वॉयस चैटिंग कर सकेंगे और अपनी खेती संबंधित सवाल और समस्याओं के बारे में पूछ सकेंगे. इसमें वे वीडियो के जरिए भी सॉल्यूशन हासिल कर सकेंगे.

Advertisement

किसानों तक टेस्टिंग की जानकारी पहुंचेगी

पायलट टेस्टिंग होगी और इन टेस्टिंग की डिटेल्स किसानों को दी जाएगी. इससे किसान भविष्य में उगाई जाने वाली फसलों को लेकर फैसला ले सकेंगे और जोखिम को भी कम कर सकेंगे. किसानों को रेकमंंडेशन दी जाने वाली जानकारी को ICAR से लिया जाएगा.

---- समाप्त ----