scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बजट 2026 में Bharat Vistaar का ऐलान, किसानों की आय होगी दोगुनी, AI सिस्टम से खेतों में उपज बढ़ाई जाएंगी

Budget 2026 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत विस्तार AI का ऐलान किया है, जिसकी मदद से किसानों को फायदा होगा. इसमें किसानों के फसल उत्पादन में फायदा होगा और लोकल लैंग्वेज में खेती-बाड़ी की जानकारी मिलेगी. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
Bharat Vistaar AI से किसानों को फायदा होगा. (File Photo)
Bharat Vistaar AI से किसानों को फायदा होगा. (File Photo)

केंद्रीय बजट 2026 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Bhrat Vistaar AI का ऐलान किया है. आने वाले दिनों में भारतीय किसानों को AI सिस्टम से खेतों की उपज बढ़ा सकेंगे और किसान अपनी कमाई में भी इजाफा कर सकेंगे.  

Bharat Vistar AI, असल में एक AI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है. इसको भारत सरकार ने तैयार किया है. इसकी मदद एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी होगा. साथ ही किसान AI चैटबॉट से स्थानीय लैंग्वेज में बातचीत कर सकेंगे. 

BHARAT VISTAAR AI के तहत किसानों के फसल संबंधित जानकारी दी जाएगी. सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. साथ ही किसानों को मार्केट के बारे में अपडेट किया जाएगा, जिसकी मदद से वे अपनी आय में इजाफा कर सकेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

Arijit Singh
इस स्मार्टफोन को यूज करते हैं अरिजीत सिंह, इतने लाख है कीमत
Nirmala Sitaraman
'पूर्वोदय के पांच राज्य... इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विस्तार', वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
बजट में आयुर्वेद पर स्पेशल फोकस
Budget 2026: तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाने का ऐलान, आयुष फार्मेसियां होंगी अपग्रेड
वाराणसी में बन रही है नई टाउनशिप
बजट में बम-बम हुई काशी, 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात, शिप रिपेयर स्टेशन भी खुलेगा
बजट भाषण की शुरुआत, निर्मला सीतारमण ने गिनवाए अपने कर्त्तव्य

यूनिफाइड सिस्टम और AI चैटबॉट मिलेगा

BHARAT VISTAAR AI के तहत बड़ी प्लानिंग तैयार की है. इसमें किसानों को AI ChatBot, यूनिफाइड सिस्टम और टेस्टिंग की जानकारी दी जाएगी. 

Krishi Saathi AI चैटबॉट के जरिए किसान वॉयस चैटिंग कर सकेंगे और अपनी खेती संबंधित सवाल और समस्याओं के बारे में पूछ सकेंगे. इसमें वे वीडियो के जरिए भी सॉल्यूशन हासिल कर सकेंगे.

Advertisement

किसानों तक टेस्टिंग की जानकारी पहुंचेगी 

पायलट टेस्टिंग होगी और इन टेस्टिंग की डिटेल्स किसानों को दी जाएगी. इससे किसान भविष्य में उगाई जाने वाली फसलों को लेकर फैसला ले सकेंगे और जोखिम को भी कम कर सकेंगे. किसानों को रेकमंंडेशन दी जाने वाली जानकारी को ICAR से लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement