Vivo X200T की सेल शुरू, मिलेगा 150MP का रियर कैमरा सेटअप, इतने हजार का मिलेगा डिस्काउंट

Vivo का लेटेस्ट फोन सेल पर आ गया है, जो फ्लैगशिप किलर फीचर्स के साथ आता है. हम बात कर रहे हैं Vivo X200T की, जिसे कंपनी ने पिछले हफ्ते लॉन्च किया था. ये स्मार्टफोन दो कॉन्फिग्रेशन में भारतीय बाजार में लॉन्च हुआ है. इसकी सेल आज यानी 3 फरवरी से शुरू हुई है.

स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट और दूसरे रिटेल पार्टनर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध है. स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें OriginOS 6 दिया गया है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

कितनी है कीमत?

Vivo X200T को कंपनी ने दो कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च किया है. फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये है. वहीं 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 69,999 रुपये है. फोन को दो कलर ऑप्शन- स्टीलर ब्लैक और सीसाइट लिलाक में खरीद सकते हैं.

कितना मिल रहा है डिस्काउंट?

लॉन्च ऑफर के तहत स्मार्टफोन पर 5000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिल रहा है. कंपनी 5000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी ऑफर कर रही है. हालांकि, आप इन दोनों में से किसी एक का ही फायदा उठा सकते हैं. फोन को 18 महीने की नो-कॉस्ट EMI पर खरीद सकते हैं.

क्या हैं फीचर्स?

Vivo X200T डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है. फोन Android 16 पर बेस्ड Origin OS 6 पर काम करता है. कंपनी इसे पांच साल का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट और सात साल का सिक्योरिटी अपडेट ऑफर करेगी. फोन में 6.67-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है.





कौन-सा प्रोसेसर मिलता है?

वीवो के इस फोन में MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर मिलता है. हैंडसेट 12GB RAM और 512GB तक के स्टोरेज के साथ आता है. इसमें ब्लूटूथ 5.4, NFC और USB Type-C पोर्ट मिलता है.

क्या है कैमरा कॉन्फिग्रेशन?

Vivo X200T में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जो Zeiss ट्यून्ड है. इसमें 50MP का मेन लेंस, 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है.

कितने mAh की बैटरी मिलेगी?

स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 6200mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें 40W की वायरलेस चार्जिंग मिलती है. फोन का वजन 203 ग्राम है और ये IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आता है.

