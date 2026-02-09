scorecardresearch
 
Wobble QLED TV Review: आधी कीमत में मिलेंगे प्रीमियम टीवी वाले फीचर्स, बेस्ट है साउंड

Wobble QLED TV Review: भारतीय स्मार्ट टीवी मार्केट में कई देसी कंपनियों के ऑप्शन मिलने लगे हैं. इन टीवी की वजह से लोगों को कम कीमत में बड़ी स्क्रीन का आनंद मिल रहा है. ऐसे ही एक टीवी को हम पिछले कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ना सिर्फ बड़ी स्क्रीन के साथ आता है. बल्कि दमदार ऑडियो भी ऑफर करता है.

Wobble देसी ब्रांड है, जो टीवी मार्केट के साथ ही स्मार्टफोन बाजार में भी एंट्री करने वाला है. (Photo: ITG)
कम बजट में एक बड़ी स्क्रीन वाला टीवी कौन नहीं चाहता है. भारतीय प्लेयर्स की स्मार्ट टीवी मार्केट में एंट्री की वजह से लोगों के पास ऐसे ऑप्शन की कमी नहीं है. ऐसे ही एक टीवी को हम पिछले कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं. Wobble ने अपनी X-सीरीज के स्मार्ट टीवी को भारतीय बाजार में पिछले साल लॉन्च किया था. 

ये टीवी आकर्षक फीचर्स के साथ आता है. Wobble लोगों के लिए नया नाम होगा, लेकिन इसके पीछे जो कंपनी है वो पुरानी है. इस कंपनी को Indkal टेक्नोलॉजीज सपोर्ट कर रही है, जो Acer ब्रांड के अप्लायंसेस भारत में बेच रही है. 

Wobble X स्मार्ट टीवी को हमने कुछ दिनों तक इस्तेमाल किया है. ये टीवी QLED Ultra HD स्क्रीन के साथ आता है. इसमें 80W का स्पीकर मिलता है. आइए जानते हैं पिछले कुछ दिनों में इस्तेमाल करते हुए हमें ये टीवी कैसा लगा है और इसे किन लोगों को खरीदना चाहिए. 

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी 

Wobble X सीरीज का टीवी फ्रेमलेस डिजाइन के साथ आता है. इसमें अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है. बॉक्स में टीवी के साथ स्टैंड और जरूरी केबल्स मिलते हैं. पावर केबल डिटैचेबल है, जो एक अच्छी प्रैक्टिस है. इसमें आपको जरूरत के तमाम पोर्ट्स मिलते हैं. Wobble

टीवी के एक साइड पावर केबल लगाने की जगह दी गई है, जबकि दूसरे साइड में आपको तमाम पोर्ट्स मिलते हैं. इसमें नीचे की ओर फायरिंग वाले स्पीकर मिलते हैं. कुल मिलाकर टीवी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और डिजाइन के मामले में आपको कुछ नया नहीं मिलेगा. ये मार्केट में मिलने वाले दूसरे स्मार्ट टीवी की तरह ही नजर आता है. 

यह भी पढ़ें: XElectron Techno Projector Review: 6 हजार में 100-inch की टीवी का मजा

कैसा है डिस्प्ले?

Wobble X सीरीज परफॉर्मेंस के मामले में अपने बजट के दूसरे विकल्प से बेहतर नजर आती है. इसकी पहली वजह स्क्रीन का हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट है. ये टीवी 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. अगर आप एक 60Hz वाले टीवी से इस पर स्विच करेंगे, तो आपको अंतर साफ नजर आएगा. Wobble

इसमें QLED डिस्प्ले मिलता है, जो 4K रेज्योलूशन और HDR10 सपोर्ट के साथ आता है. टीवी डॉल्बी विजन सर्टिफाइड है. इस पर कलर्स वाइब्रेंट नजर आते हैं. इसमें Dolby Vision डार्क और Dolby Vision ब्राइट मोड मिलता है. इसकी वजह से किसी कंटेंट के कलर्स को अपने हिसाब से ट्विस्ट करने का मौका मिलता है. 

इसके अलावा टीवी में गेम और दूसरे मोड्स मिलते हैं. इसमें AI अपस्केलिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जो कंटेंट की क्वालिटी को बूस्ट करने में मदद करता है. अगर आप गेमिंग के लिए एक बजट टीवी चाहते हैं, तो भी इसे चुन सकते हैं. इसमें हाई रिफ्रेश रेट मिलता है. साथ ही हाई क्वालिटी ऑडियो इसे और भी मजेदार बनाता है. 

यह भी पढ़ें: Portronics Zeno Go Review: सस्ता और पोर्टेबल मसाजर, सिंगल चार्ज में घंटों करता है काम

परफॉर्मेंस

ये टीवी Android 14 पर बेस्ड Google TV 2.0 पर काम करता है. इसमें 2GB RAM और 16GB स्टोरेज मिलता है. चूंकि इसमें लेटेस्ट गूगल टीवी ओएस मिलता है, तो ये पुराने वर्जन के मुकाबले थोड़ा अलग जरूर लगता है. हालांकि, टीवी में सॉफ्टवेयर के नाम पर कुछ भी नया एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता है.

120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करने की वजह से ये टीवी गेमिंग के लिए भी अच्छा विकल्प बन जाता है. इसमें 80W के साउंड आउटपुट वाला 2.1 चैनल स्पीकर सिस्टम दिया गया है. वैसे तो कुछ टीवी में 108W का साउंड आउटपुट भी मिलता है, लेकिन इस बजट में ये टीवी बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस ऑफर करता है. Wobble

ऑडियो ना सिर्फ लाउड बल्कि कियर और क्रिस्पी भी है. जैसे-जैसे वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो टीवी का स्पीकर कमरे को अच्छे एक्सपीरियंस के भर देता है. एक टीवी के लिहाज से इसका स्पीकर बेहतरीन परफॉर्मेस देता है. सामान्यतः 20 परसेंट पर वॉल्यूम पर्याप्त होता है. स्पीकर Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आता है. इसमें मल्टीपल ऑडियो मोड्स भी मिलते हैं. 

टीवी के साथ सामान्य ब्लूटूथ स्पोर्ट रिमोट मिलता है. इसे टीवी से कनेक्ट करने के लिए होम और बैक बटन को एक साथ प्रेस करना होता है. रिमोट अच्छी तरह से काम करता है और हमें यूज करते हुए कहीं भी लैग नजर नहीं आया. इसमें मल्टीपल हॉट-कीज दी गई हैं. 

बॉटम लाइन 

Wobble 55-inch X सीरीज QLED TV फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है. ये टीवी 32,999 रुपये में लिस्ट है और बैंक डिस्काउंट के बाद आप इसे लगभग 30 हजार रुपये में खरीद सकते हैं. वैसे इसका MRP 77,999 रुपये है. यानी आप आधे से भी कम कीमत पर इस टीवी को इस वक्त खरीद सकते हैं. 

अगर आप कम बजट में एक बड़ी स्क्रीन चाहते हैं, तो ये टीवी बेस्ट ऑप्शन बन सकता है. अगर आप इन फीचर्स के साथ पॉपुलर ब्रांड (सोनी, LG, सैमसंग) का टीवी खरीदने जाएंगे, तो आपको लगभग 50 हजार रुपये या इससे ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है. 

ऐसे में ये टीवी लगभग आधी कीमत पर उन सभी जरूरी फीचर्स को ऑफर करता है. हालांकि, इसे खरीदते हुए अपने एरिया में इसकी सर्विस का ध्यान जरूर रखें. चेक कर लें कि आपके एरिया में इसकी सर्विस उपलब्ध है या नहीं.

आज तक रेटिंग- 9/10

---- समाप्त ----
