Portronics Zeno Go Review: सस्ता और पोर्टेबल मसाजर, सिंगल चार्ज में घंटों करता है काम

एक पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट आपकी रोजमर्रा की थकावट को दूर करने में मदद कर सकता है. हम बात कर रहे हैं एक बॉडी मसाजर की, जिसके कॉम्पैक्ट ऑप्शन अब मार्केट में आसानी से मिलते हैं. जिम के बाद मसल्स को रिलैक्स करना हो या फिर रोजमर्रा की थकावट को दूर करना हो, मसाजर की जरूरत कई बार पड़ती है.

हालांकि, लोगों के पास इस कैटेगरी में सही प्रोडक्ट नहीं होता है. पिछले कुछ दिनों से हम इस कैटेगरी का एक कॉम्पैक्ट और अफोर्डेबल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं Portronics Zeno Go की, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है.

कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि Portronics Zeno Go किन लोगों के लिए बना है. साथ ही क्या ये डिवाइस अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करता है या नहीं.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

Portronics Zeno Go लाइट वेट डिवाइस है, जो एक गन स्टाइल का मसाजर है. इसका वजन लगभग 300 ग्राम है, जिसे आप किसी बैकपैक में आसानी से रख सकते हैं. इस मसाजर के साथ आपको चार तरह के हेड मिलते हैं, जो अलग-अलग मसल्स को टार्गेट करते हैं. आप जरूरत के मुताबिक इन हेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इन सभी को रखने के लिए एक बॉक्स दिया गया है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है. इस मसाजर को आप टाइप-सी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं. इसमें रबराइज्ड ग्रिप मिलती है, जिसकी वजह से मसाजर को यूज करना आसान बन जाता है. कुल मिलाकर ये डिवाइस दमदार बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है.

परफॉर्मेंस

Portronics Zeno Go में 2× 2000mAh रिचार्जेबल बैटरी मिलती है. सिंगल चार्ज में आप इस डिवाइस को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं. वैसे तो कंपनी दावा करती है कि डिवाइस 6 घंटे तक लगातार यूज किया जा सकता है. हालांकि, इतने लंबे समय तक मसाजर लगातार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है.

इस डिवाइस को फुल चार्ज होने में 3 घंटे से ज्यादा वक्त लगता है. चूंकि ये कॉर्डलेस डिजाइन के साथ आता है, जिसकी वजह से आप इसे जिम, ऑफिस या घर कहीं भी यूज कर सकते हैं. इसमें BLDC मोटर मिलता है. इसमें मल्टी स्पीड मोड्स का विकल्प मिलता है, जो यूज केस को ज्यादा फ्लेसिबल बनाते हैं. इसमें चार स्पीड मोड्स मिलते हैं. मोटर ज्यादा शोर नहीं करता है.

बड़ी मांसपेशियों के लिए, गर्दन और रीढ़ के आस-पास के लिए, जोड़ों और डीप टिशू के लिए और सॉफ्ट टिशू के लिए अलग-अलग हेड्स दिए गए हैं. इसमें एक स्मार्ट सेफ्टी फीचर दिया गया है, जो 15 मिनट के बाद मसाज सीजन को ऑटोमेटिक बंद कर देता है. इसका फायदा ये है कि अगर आपने गलती से मसाजर को ऑन छोड़ी भी दिया, तो ये कुछ देर के बाद बंद हो जाएगा.



बॉटम लाइन

Portronics Zeno Go कंपनी की वेबसाइट पर 1999 रुपये की कीमत पर लिस्ट है. इसका कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन इसके हर जगह के लिए परफेक्ट विकल्प बनाता है. ये डिवाइस अच्छी बैटरी लाइफ, अलग-अलग मसाज हेड्स और बेहतरीन डिजाइन के साथ आता है.

अगर आप जिम, ऑफिस या फिर रोजमर्रा की मसाज के लिए एक सस्ता डिवाइस चाहते हैं, तो इसे खरीद सकते हैं. वैसे तो ये प्रोडक्ट 12 महीनों की वारंटी के साथ आता है, लेकिन इसे खरीदते हुए अपने एरिया में इसकी सर्विस के बारे में जरूर पता कर लें. इस बात का ध्यान रखें कि इसमें आपको हाई-एंड मसाजर वाला एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. हालांकि, ये अपनी वैल्यू को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है.

आज तक रेटिंग- 9/10

---- समाप्त ----