XElectron Techno Projector Review: 6 हजार में 100-inch की टीवी का मजा

कम बजट में अगर आप एक बड़ी स्क्रीन का मजा चाहते हैं, तो हम ऐसे एक प्रोडक्ट को पिछले कुछ वक्त से इस्तेमाल कर रहे हैं. ये प्रोडक्ट टीवी के सस्ते विकल्प की तरह है, लेकिन इसे आप टीवी का रिप्सेलमेंट नहीं बना सकते हैं. हम बात कर रहे हैं स्मार्ट प्रोजेक्टर की, जो कम कीमत में आपको बड़ी टीवी स्क्रीन का मजा दे सकता है.

पिछले कुछ दिनों से हम ऐसे ही एक प्रोजेक्टर XElectron Techno को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो HD स्क्रीन के साथ आता है. वैसे कंपनी के पोर्टफोलियो में FHD और दूसरे प्रोजेक्टर भी शामिल हैं. ये प्रोजेक्टर Android 13 पर बेस्ड है और इसमें आपको स्मार्ट टीवी वाले तमाम फीचर्स मिलते हैं. आइए जानते हैं आपको ये प्रोजेक्टर खरीदना चाहिए या नहीं.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

XElectron Techno प्रोजेक्टर का डिजाइन कॉम्पैक्ट है. इसमें आपको रोटेटेबल स्टैंड मिलेगा, जो इसे मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल करने की सुविधा देता है. आप इसे टेबल पर रखकर यूज कर सकते हैं. जरूरत के मुताबिक आप इसे दीवार या छत की तरफ भी घुमा सकते हैं. ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, जो किराए के कमान में रहते हैं या टीवी रखने के लिए उनके पास जगह नहीं है.



बिल्ड क्वालिटी कीमत के हिसाब से अच्छी है. ये प्रोजेक्टर कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में आता है और इसमें बिल्ट-इन स्पीकर दिए गए हैं. इसका डिजाइन बॉक्सी है और आप इसे डेली इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें एक फैन लगा है, जो इसे ठंडा रखने में मदद करता है. हालांकि, कई बार टीवी देखते हुए फैन की आवाज शोर की तरह महसूस होती है.

डिस्प्ले और पिक्चर क्वालिटी

इस प्रोजेक्टर में 720p का नेटिव रेजोल्यूशन मिलता है, लेकिन यह 1080p और 4K कंटेंट को भी सपोर्ट करता है. यानी इसमें फुल HD क्वालिटी नहीं मिलती है, लेकिन वीडियो अपस्केलिंग ठीक तरीके से होती है. प्रोजेक्ट अच्छा खासा ब्राइट है, तो लो लाइट में भी काम चल जाता है. हालांकि, अंधेरा होने पर इसका प्रोजेक्शन ज्यादा बेहतर समझ आता है.



इसका इस्तेमाल आप मूवी, वेब सीरीज, कार्टून और स्पोर्ट्स कंटेंट देखने में कर सकते हैं. इस पर कलर नैचुरल और साफ नजर आते हैं. वॉइट बैकग्राउंट में इसका मजा अलग लेवल का होता है. बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए आपको इसे अंधेरे कमरे में वॉइट वॉल पर इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आप प्रोजेक्शन स्क्रीन खरीद लेते हैं, तो मजा और बढ़ा जाएगा.

रिमोट फोकस और ऑटो 4D कीस्टोन

XElectron Techno रिमोट कंट्रोल के साथ आता है. इसमें रिमोट फोकस का विकल्प दिया गया है. इसकी वजह से आपको प्रोजेक्टर सेट करने के लिए उसके पास होना जरूर नहीं है. आप रिमोट से प्रोजेक्टर को कंट्रोल करके फोकस सेट कर सकते हैं. इसकी स्क्रीन 200-inch तक एक्सपैंड होती है.



इसके साथ मिलने वाला Auto 4D Keystone Correction प्रोजेक्टर को टेढ़ा रखने पर भी स्क्रीन को अपने आप सीधा कर देता है. रिमोट पर आपको वॉल्यूम और दूसरे जरूरी कंट्रोल मिल जाते हैं. रिमोट में आपको हॉट कीज नहीं मिलती हैं, लेकिन प्रोजेक्टर पर आपको इनका विकल्प जरूर मिलता है.

साउंड क्वालिटी

प्राइस रेंज की हिसाब से प्रोजेक्टर की साउंड क्वालिटी अच्छी है. इन-बिल्ट स्पीकर छोटा जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं. हालांकि, बड़े कमरे के हिसाब से प्रोजेक्टर का साउंड वीक फील होता है. बेहतर होगा कि अगर आप इसे किसी साउंडबार के साथ इस्तेमाल करें.

स्मार्ट फीचर्स और सॉफ्टवेयर

ये प्रोजेक्टर Android 13 पर चलता है. इस पर आपको Netflix, Prime Video, YouTube जैसे ऐप्स का एक्सेस मिलता है. एंड्रॉयड सपोर्ट होने की वजह से आपको इसे किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. आप इस पर प्लग ऐंड प्ले का मजा ले सकते हैं. इसमें Wi-Fi 6 का विकल्प मिलता है. डिवाइस Bluetooth कनेक्टिविटी के साथ आता है. इसमें HDMI और USB पोर्ट्स भी मिलते हैं.



बॉटम लाइन

XElectron Techno स्मार्ट प्रोजेक्टर उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जो पहली बार प्रोजेक्टर खरीदना चाहते हैं. ये डिवाइस 6 हजार रुपये के बजट में आता है. इसमें आपको नेटिव HD क्वालिटी मिलती है. आप तमाम ऐप्स को इस पर यूज कर सकते हैं. साउंड भी ठीक ठाक है. कुल मिलाकर ये प्रोजेक्टर अपनी कीमत को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है.

अगर आप घर पर मूवी नाइट, वेब सीरीज या बच्चों के लिए बड़ा स्क्रीन एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो यह प्रोजेक्टर एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है. चूंकि, इसका बजट है, ऐसे में आप अगर इसे कभी-कभी भी इस्तेमाल कर पाते हैं, तो भी ये एक वर्थफुल इन्वेस्टमेंट है.

हालांकि, स्पीकर सामान्य है और बहुत ज्यादा लाउड नहीं है. ज्यादा रोशनी वाली जगहों पर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. साथ ही दीवार का रंग भी हल्का होना चाहिए. बेहतर होगा कि आप एक प्रोजेक्टर स्क्रीन खरीद लें.

आज तक रेटिंग- 9/10

