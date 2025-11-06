BLACK+DECKER Supreme TV Review: घर पर मिलेगा थिएटर वाला मजा, खरीदने से पहले जान लें ये बातें

बड़ी स्क्रीन वाला एक स्मार्ट टीवी खरीदना है, तो मार्केट में अब कई ऑप्शन है. ज्यादातर लोगों का फोकस लेगेसी ब्रांड्स पर होता है, लेकिन उनकी कीमत ज्यादा होती है. ऐसे में आप कम बजट वाले कुछ ब्रांड्स को ट्राई कर सकते हैं. BLACK+DECKER ऐसा ही एक ब्रांड है, जो कम बजट में प्रीमियम टीवी ऑफर कर रहा है.

और पढ़ें

ये कंपनी Indkal की हिस्सा है, जो भारत में Acer ब्रांड के टीवी और होम अप्लयांस बेचता है. BLACK+DECKER की सुप्रीम सीरीज हाल में लॉन्च हुई है, जो दमदार फीचर्स के साथ आती है. हम पिछले कुछ वक्त से इस टीवी को इस्तेमाल कर रहे हैं. आइए जानते हैं क्या आप इस ब्रांड के टीवी खरीद सकते हैं.

डिजाइन

वैसे तो टीवी के डिजाइन में बहुत कुछ बात करने लायक होता नहीं है. हम ब्रांड का 55-inch स्क्रीन साइज वाला मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं. इसमें आपको मामूली से बेजल्स मिलते हैं. स्मार्ट टीवी के साथ बॉक्स में ही आपको टेबल स्टैंड, रिमोट और जरूरी केबल्स मिलते हैं. हालांकि, वॉल माउंट के लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने होंगे.

कैसी है परफॉर्मेंस?

BLACK+DECKER की सुप्रीम सीरीज में QLED 4K Ultra HD पैनल मिलता है. ये स्क्रीन 1 अरब से ज्यादा रंग, HDR10 और Dolby Vision सपोर्ट के साथ आती है. ये टीवी आपको कम बजट में हाई-क्वालिटी वाला एक्सपीरियंस देगा. स्क्रीन काफी ब्राइट और कलर एक्यूरेट दिखते हैं.

Advertisement

इसमें AI अपस्केलिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो लो क्वालिटी वाले कंटेंट को एन्हांस कर देते हैं. इस टीवी पर आप सिर्फ रेगुलर कंटेंट ही नहीं बल्किं गेमिंग का भी मजा ले सकते हैं. इसमें 80W तक का बॉक्स स्पीकर सिस्टम मिलता है, जो Dolby Atmos सपोर्ट के साथ के आता है.

यह भी पढ़ें: Acer V Pro 50 review: बजट रेंज में मिलेगा प्रीमियम Smart TV का मजा, इन लोगों के लिए है बेस्ट

यानी इस टीवी के साथ आपको किसी साउंडबार की जरूरत नहीं पड़ेगी. रियल लाइफ में भी ये टीवी काफी लाउड है, जो इसे ना सिर्फ बेडरूम बल्कि हाल के लिए भी एक बेहतर विकल्प बनाता है. ये टीवी Google TV (Android 14) पर काम करता है. यानी आपको इसमें मार्केट में मौजूद दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले नया एंड्रॉयड सिस्टम मिलता है.

इस पर आप Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar जैसे ओटीपी प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस कर सकते हैं. कनेक्टिविटी के लिए आपको सभी जरूरी पोर्ट्स मिलते हैं. इसमें HDMI 2.1 (eARC), USB पोर्ट्स, डुअल-बैंड Wi-Fi और ब्लूटूथ 5.2 जैसे फीचर्स मिलते हैं.

कैसा है एक्सपीरियंस?

कुल मिलाकर अगर आप कम बजट में एक प्रीमियम लुक एंड फील वाला टीवी चाहते हैं, तो BLACK+DECKER की सुप्रीम सीरीज एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसमें डिस्प्ले से लेकर साउंड क्वालिटी तक बेहतरीन है, जो इसे एक परफेक्ट टीवी बना सकती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Acer Super ZX 5G Review: बजट सेगमेंट का वैल्यू फॉर मनी फोन, क्या ब्रांड पर भरोसा कर सकते हैं?

ये टीवी क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आता है, तो इसमें अच्छी स्पीड मिलती है. हालांकि, शुरुआत में ज्यादातर स्मार्ट टीवी की स्पीड अच्छी होती है. इनके स्लो होने की दिक्कत कुछ साल गुजर जाने के बाद आती है. ये टीवी 2GB RAM और 16GB स्टोरेज के साथ आता है.

बॉटम लाइन

अगर आप कम बजट में एक बेहतर कलर और कंट्रास्ट वाला टीवी चाहते हैं, तो इसे ट्राई कर सकते हैं. इसमें दमदार साउंड सिस्टम मिलता है जो इसे सेगमेंट में मजबूत प्लेयर बनाता है. रिमोट में आपको वॉयस कंट्रोल, हॉट की और दूसरे जरूरी कंट्रोल मिल जाते हैं.

हालांकि, BLACK+DECKER के साथ एक बड़ी चुनौती इसकी ब्रांड वैल्यू है. चूंकि इसे अभी ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो रिसेल के वक्त आपको दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में इसके पार्ट्स और सर्विस की भी चुनौती हो सकती है. इसलिए आपको टीवी खरीदने से पहले अपने एरिया में Indlkal के सर्विस नेटवर्क का पता कर लेना चाहिए.

55-inch वाले मॉडल की कीमत 44,999 रुपये है. कुल मिलाकर अगर आपका कम बजट में फिल्म-गेमिंग और बड़े स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी चाहते हैं, जो देखने में प्रीमियम हो, तो BLACK+DECKER सुप्रीम सीरीज को खरीद सकते हैं.

Advertisement

आज तक रेटिंग- 8.5/10

---- समाप्त ----