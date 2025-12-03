Xiaomi Redmi 15C 5G भारत में लॉन्च, 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा, बस इतनी है कीमत

Xiaomi ने भारत में नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम REDMI 15C 5G है. यह कंपनी का अफोर्डेबल 5G हैंडसेट है, जिसमें 6000mAh की बैटरी, 6.9 Inch का डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट का यूज किया है. इसमें 8GB रैम के साथ 8GB वर्चुअल RAM का सपोर्ट मिलता है.

REDMI 15C 5G की शुरुआती कीमत 12,499 रुपये है. इस कीमत में 4GB + 128GB मॉडल मिलता है. वहीं, 6GB + 128GB मॉडल की कीमत 13,999 रुपये है. टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 15499 रुपये है, जिसमें 8GB + 128GB मॉडल आता है. कंपनी का दावा है कि यह सिंगल चार्जिं में 2 दिन से ज्यादा चलेगी.

इस हैंडसेट को Amazon.in, Xiaomi के ऑफिशियल पोर्टल और Xiaomi रिटेल से 11 दिसंबर से खरीदा जा सकेगा. REDMI 15C 5G को तीन कलर वेरिएंट में पेश किया है, जो डस्क पर्पल, मूनलाइन ब्लू और मिडनाइट ब्लैक के साथ आता है. कंपनी ने इसके साथ 2 साल के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 साल के लिए सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है.

REDMI 15C 5G के स्पेसिफिकेशन्स

REDMI 15C 5G में 6.9-inch का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसका डिस्प्ले आस्पेक्ट रेश्यो 20:9 है. यह हैंडसेट 120Hz रिफ्रेश रेट्स के साथ आता है. इसमें 660 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है.

REDMI 15C 5G चिपसेट

REDMI 15C 5G में Octa Core MediaTek Dimensity 6300 6nm चिपसेट का यूज किया है. इसके साथ Arm Mali-G57 MC2 GPU मिलता है. यूजर्स की जरूरत के लिए रैम के तीन ऑप्शन दिए गए हैं, जो 4GB / 6GB / 8GB LPDDR4X RAM के हैं. 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जिसमें 1TB तक का माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकते हैं.

REDMI 15C 5G का कैमरा सेटअप

REDMI 15C 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो f/1.8 aperture के साथ आता है. इसमें सेकेंडरी कैमरा भी है. 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

REDMI 15C 5G की बैटरी

REDMI 15C 5G में 6000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 33W का फास्ट चार्जिंग मिलेगा. कंपनी का दावा है कि यह एक बार फुल चार्जिंग में 2.2 दिन तक चलेगी. यह डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस है. वहीं, REDMI 14C 5G में 5160mAh के साथ 18W का फास्ट चार्जिंग दिया गया था.

