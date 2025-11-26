MecTURING LASERON Q10 Review: जब रोबोट को सौंप दी घर में झाड़ू-पोछे की जिम्मेदारी

और पढ़ें

दुनिया ऑटोमेशन की तरफ बढ़ चुकी है. हमारी रोजमर्रा की लाइफ में ऐसे प्रोडक्ट्स की एंट्री हो चुकी है, जो किसी इंसान की तरह काम करते हैं. ऐसा ही एक प्रोडक्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर है, जिसके भरोसे घर में झाड़ू-पोछा की जिम्मेदारी छोड़ी जा सकती है. पिछले कुछ दिनों से हम MecTURING का LaserOn Q10 रोबोट वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल कर रहे हैं.

हाल में लॉन्च हुआ ये वैक्यूम क्लीनर आपके इशारों पर घर में झाड़ू पोछा कर सकता है. ये ना सिर्फ झाड़ू लगा सकता है बल्कि इसमें पोंछा लगाने का भी फीचर है और ये गंदगी भी खुद ही उठा लेता है. पिछले कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद हम आपको बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किसके लिए बना है.

क्या है इस वैक्यूम क्लीनर में खास?

इसमें 3,500 Pa का एक्टिव रिवर्स प्रेशर सक्शन मिलता है. ऑन पेपर ये फीचर काफी दमदार है. ये सक्शन मोटर घर के कोनों और फर्नीचर के नीचे की धूल को भी साफ कर सकता है. इसमें 3-इन-1 क्लीनिंग मिलती है. यानी ये वैक्यूमिंग, स्वीपिंग और मॉपिंग तीनों एक ही समय पर कर सकता है.

Advertisement

ये S-शेप और Y-शेप जैसे मोड्स में मॉपिंग कर सकता है. इसमें LiDAR Pro 4 नेविगेशन है, जिससे यह कमरों का मैप बनाता है और इफिसियंट क्लीनिंग पाथ प्लान कर सकता है. यानी ये वैक्यूमर क्लीनर आपके घर का एक मैप तैयार कर लेता है और बेहतर सफाई का तरीका तय करता है.

इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको SmartLife - Smart Living ऐप डाउनलोड करना पड़ता है. बेहतर होता कंपनी MecTURING ऐप में ही इसे ऐड करने का ऑप्शन देती. इस ऐप में आप 5 अलग-अलग मैप्स को ऐड कर सकते हैं. इसकी मदद से आप घर के अलग-अलग फ्लोर की क्लीनिंग प्लान कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें: BLACK+DECKER Supreme TV Review: घर पर मिलेगा थिएटर वाला मजा, खरीदने से पहले जान लें ये बातें

सिंगल चार्ज में ये डिवाइस 3000 स्कॉयर फुट तक के एरिया को कवर कर सकता है. हालांकि, रियल लाइफ में इसे एरिया में तय कर पाना मुश्किल है. क्योंकि ये एक ही एरिया की सफाई कई बार करता है. हालांकि, सिंगल चार्ज में ये आपके पूरे घर (800 स्कॉयर फिट) की सफाई आसानी से जरूर कर सकता है.

इस डिवाइस को आप Alexa और Google Assistant के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मैप में आप नो-क्लीनिंग जोन भी क्रिएट कर सकते हैं. इसमें 5200mAh की बैटरी दी गई है. जैसी ही डिवाइस पावर लो होता है, वो खुद-ब-खुद अपने चार्जिंग डॉक पर लग जाता है.

Advertisement

कैसा रहा एक्सपीरियंस?

बात अगर सफाई की हो, तो MecTURING LaserOn Q10 ये काम बेहतरीन ढंग से करता है. ये अपने सामने आने वाले ऑब्स्टैकल्स से आसानी से बचता है. डिवाइस छोड़ी बहुत ऊंचाई भी चढ़ लेता है. इसका इस्तेमाल आप हार्ड फ्लोर की सफाई में कर सकते हैं.

हालांकि, एक बड़ी समस्या इसके ब्रश के साथ हमें नजर आई. इसके ब्रश में बाल काफी ज्यादा फंसते हैं और इसकी वजह से बार-बार वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देता है. बार-बार उसे साफ करना पड़ता है, जो अपने आप में एक अलग काम है.

यह भी पढ़ें: Prestige Air Flip Air Fryer Review: हेल्दी कुकिंग के लिए अच्छा ऑप्शन, लेकिन प्राइस है प्रीमियम

जिस प्राइस पॉइंट पर LaserOn Q10 आता है, उस बजट के रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स में ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. इसमें गार्बेज बॉक्स का साइज छोटा है, जो जल्द ही भर जाता है. खासकर अगर आपके घर में गंदगी ज्यादा हो तब. ऐसे में आपको इसे बार-बार मैन्युअली खाली करना होगा.

इन सभी के साथ आफ्टर सेल सर्विस भी एक बड़ा पॉइंट है. इस ब्रांड की प्रजेंस अभी ज्यादा नहीं है. ऐसे में आपको इसकी सर्विस से जुड़ी चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है. हमारी सलाह यही रहेगी आपको इसे खरीदने से पहले अपने एरिया में इसकी सर्विस का पता कर लेना चाहिए.

Advertisement

बॉटम लाइन

LaserOn Q10 एक अच्छा डिवाइस है, लेकिन इसमें कुछ मूलभूत दिक्कतें हैं. खासकर इसके ब्रश में बार-बार बालों का फंसना. अगर एक वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करते हुए आपको बार-बार उसे ही साफ करना पड़े, तो ये ओवर ऑल एक्सपीरियंस को खराब कर देता है. ऐसे में एक रोबोट के भरोसे घर में झाड़ू-पोछे का काम छोड़ना थोड़ा चुनौती भरा है. हालांकि, ये जितनी सफाई करता है, बेहतरीन तरीके से करता है.

ये डिवाइस 25 हजार रुपये के बजट में आता है. इसमें आपको बेहतरीन बैटरी लाइफ मिलती है. डिवाइस सफाई बड़े ही अच्छे तरीके से करता है. खासकर इसके मॉपिंग का फीचर शानदार है. अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो ब्रश के अटने और आफ्टर सेल सर्विस का जरूर ध्यान रखें.

आजतक रेटिंग- 8.5/10

---- समाप्त ----