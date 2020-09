US Open: अजारेंका ने सेरेना को बाहर किया, फाइनल में जापानी गर्ल ओसाका से भिड़ेंगी

पूर्व नंबर वन और छह बार की चैम्पियन सेरेना विलियम्स यूएस ओपन के सेमीफाइनल में हार गईं. उन्हें पूर्व नंबर-1 बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका ने 1-6, 6-3, 6-3 से मात दी. अब फाइनल में अजारेंका का सामना चौथी वरीय जापान की नाओमी ओसाका से होगा.

38 साल की अमेरिकी दिग्गज सेरेना पर अजारेंका ने 23 मैचों 5वीं जीत दर्ज की. यह मुकाबला 1 घंटे 55 मिनट तक चला. सेरेना 11वीं बार अमेरीकी ओपन के फाइनल में जगह बनाने से चूक गईं. वह 2018 और 2109 के लगातार दो फाइनल खेली थीं.

अब फाइनल में अजारेंका का सामना चौथी वरीय जापान की नाओमी ओसाका से होगा. ओसोका ने पहले सेमीफाइनल में अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी को 7-6(1), 3-6, 6-3 से मात दी. ओसाका तीन साल में दूसरी बार अमेरिकी ओपन के फाइनल में पहुंची हैं. वह 2018 में सेरेना को मात देकर चैम्पियन बनी थीं.

That winning smile 😍@naomiosaka is through to the #USOpen final once again! pic.twitter.com/6fiHKPYGna