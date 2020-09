US Open: इस साल 26-0 के साथ वर्ल्ड नंबर-1 जोकोविच चौथे दौर में, ओसाका भी बढ़ीं

शीर्ष वरीय नोवाक जोकोविच ने सीधे सेटों में जीत से, जबकि महिला वर्ग में नाओमी ओसाका ने युवा खिलाड़ी की चुनौती से उबरते हुए अमेरिकी ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम के चौथे दौर में प्रवेश किया. जोकोविच ने जर्मनी के 28वें वरीय जान-लेनार्ड स्ट्रफ को एक घंटे 43 मिनट तक चले मुकाबले में 6-3 6-3 6-1 से शिकस्त दी. स्ट्रफ केवल चार ब्रेक प्वाइंट हासिल कर सके और इन्हें भी अंक में तब्दील नहीं कर पाए.

जोकोविच ने अपने अंतिम 29 मैच जीते हैं और इस सत्र में उनका स्कोर 26-0 है. अब वह रविवार को 20वीं वरीयता प्राप्त पाब्लो कारेनो बुस्टा से भिड़ेंगे. जोकोविच न्यूयॉर्क में चौथा और कुल 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं. उनसे ज्यादा केवल रोजर फेडरर (20) और राफेल नडाल (19) ने ही ग्रैंड स्लैम ट्रॉफियां हासिल की हैं.

Undefeated in 2020. Novak Djokovic is just built different. pic.twitter.com/sSG8jSJg1D

दो बार की ग्रैंड स्लैम चैम्पियन ओसाका को तीसरे दौर के मैच में 18 साल की मार्टा कोस्तयुक ने चुनौती पेश की जो अपना दूसरा ही मेजर टूर्नामेंट खेल रही हैं. ओसाका ने फ्लशिंग मिडोज में अंतिम पांच गेम अपने नाम करते हुए कोस्तयुक को 6-3 6-7 6-2 से शिकस्त दी.

दूसरा सेट गंवाने के बाद ओसाका खुद पर नाराजगी दिखा रही थीं और उनका यह गुस्सा रैकेट पर दिखाई दिया.

ओसाका ने कोर्ट पर मैच के बाद कहा, ‘जब मैं खेल रही थी तो मैं खुद को कोस रही थी. आप नहीं जानना चाहेंगे कि मैं क्या कह रही थी.’

रैकेट पर गुस्सा दिखाने के बाद चेंजओवर में वह अपने सिर पर सफेद तौलिया रखकर बैंठी. उन्होंने कहा, ‘जब मैं बहुत गुस्से में और हताश होती हैं तो ऐसा करती हूं.’

Test: passed@naomiosaka holds off Kostyuk and is on to Round 4 👊 pic.twitter.com/OlCZvDprB7