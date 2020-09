US Open: ओसाका खिताब से दो कदम दूर, सेमीफाइनल में इस प्लेयर से भिड़ेंगी

जापान की नाओमी ओसाका ने सीधे सेटों में जीत दर्ज कर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल के सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उनका सामना अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी से होगा. उधर, पुरुष वर्ग में अलेक्सांद्र जेवरेव इस साल दूसरी बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतिम चार में पहुंचे. पिछले 17 वर्षों में यह पहला अवसर है कि पुरुष क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाले किसी भी खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं जीता है.

दो बार की ग्रैंड स्लैम चैम्पियन ओसाका ने अपने दमदार खेल के दम पर अमेरिका की विश्व में 93वें रैंकिंग की शेल्बी रोजर्स को 6-3, 6-4 से हराया. आर्थर ऐश स्टेडियम में मंगलवार की रात को खेले गए इस मैच में ओसाका ने सात ऐस जमाए और उन्होंने बेसलाइन पर भी अच्छा खेल दिखाया.

Naomi Osaka. Jennifer Brady.



Both have been absolutely dominant. Only one will make it into the final.



