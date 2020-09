US Open: सेरेना विलियम्स की रोमांचक जीत, 53वीं बार ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में

पूर्व चैंपियन सेरेना विलियम्स ने सोमवार को ग्रीस की मारिया सकारी के साथ हुए बेहद रोमांचक मुकाबले में 6-3, 6-7 (6), 6-3 से जीत हासिल करने के बाद अमेरिकी ओपन 2020 के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. सेरेना 53वीं बार ग्रैंड स्लैम के अंतिम 8 में पहुंची हैं.

23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना दूसरे सेट में टाइब्रेक में खींचे मुकाबले में हार गईं लेकिन निर्णायक सेट में उन्होंने जोरदार वापसी की और अपने शानदार सर्व की बदौलत ग्रीस की खिलाड़ी को उलटफेर करने का मौका नहीं दिया. हालांकि तीसरे सेट के शुरुआत में भी सेरेना 2-0 से पीछे हो गई थीं.

Game. Set. Serena.



She's through to the final 8️⃣ after defeating Sakkari 6-3, 6-7, 6-3.#USOpen pic.twitter.com/jr8SeIR8gx