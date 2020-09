पोलार्ड के नाइट राइडर्स बने CPL चैम्पियन, पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया

कीरोन पोलार्ड की अगुवाई में त्रिनबागो नाइट राइडर्स (TKR) ने कैरेबियाई प्रीमियर लीग (CPL)-2020 का खिताब जीत लिया है. लीग के 8वें संस्करण के फाइनल में नाइट राइडर्स ने सेंट लूसिया जॉक्स (SLZ) को 8 विकेट से मात दी. इसके साथ ही टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए नाइट राइडर्स की टीम चौथी बार CPL चैम्पियन बनी. वह 2017 और 2018 में चैम्पियन रह चुकी है, जबकि 2015 में त्रिनिदाद एंड टोबैगो रेड स्टील के नाम से विजेता बनी थी.

त्रिनबागो नाइट राइडर्स (Trinbago Knight Riders) का मालिकाना हक शाहरुख खान के पास है. उन्होंने ट्वीट कर टीम को बधाई दी है. शाहरुख ने कप्तान पोलार्ड, लेंडल सिमंस, डेरेन ब्रावो, ड्वेन ब्रावो सहित पूरी टीम को शाबाशी दी है. कोच ब्रेंडन मैक्कुलम (कालकाता नाइट राइटर्स के भी कोच) से अब आईपीएल में इस परिणाम को दोहराने की उम्मीद जताई है.

Ami TKR we rule. Awesome display boys...u make us proud, happy and make us party even without a crowd. Love u team.@TKRiders @54simmo and my fav @DMBravo46 well done @KieronPollard55 & my man @DJBravo47 love you how many now4!!! @Bazmccullum come to IPL lov u