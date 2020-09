नोवाक जोकोविच लाइन्सवुमन को गेंद मारने के कारण US Open से बाहर

दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को रविवार को हुए यूएस ओपन के प्री-क्वार्टर फाइनल के दौरान हताशा में लाइन्सवुमन को गेंद मारने के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा. बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसके लिए खेद जताया. जोकोविच ने इस घटना को काफी दुखद और गलत बताया.

सर्बियाई स्टार जोकोविच के बारे में अमेरिकी टेनिस संघ (यूएसटीए) ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की. ग्रैंड स्लैम में यह नियम है कि कोई खिलाड़ी किसी अधिकारी या दर्शक को चोटिल करता है तो उस पर जुर्माना लगाने के साथ ही उसे अयोग्य करार दिया जाता है. मैच रेफरी ने जोकोविच को इसके लिए दोषी पाया है.

Top-seeded Novak Djokovic was defaulted from his fourth-round match at the #USOpen after he accidentally hit a line judge with a tennis ball Sunday. pic.twitter.com/TTstxZB2Jw