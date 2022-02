Dubai Championships: टेनिस कोर्ट पर लौटे जोकोविच, जीता 2022 में अपना पहला मैच

ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भाग नहीं ले पाने वाले नोवाक जोकोविच ने 2022 में अपना पहला मैच जीत लिया. सर्बियाई स्टार जोकोविच ने दुबई टेनिस चैम्पियनशिप में इटली के लारेंजो मुसेटी को 6-3, 6-3 से हराया.

जोकोविच पिछले महीने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में अपने खिताब का बचाव नहीं कर पाए थे. उन्हें कोविड का टीका नहीं लगवाने के कारण ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित कर दिया गया था.

Novak Djokovic marks his return to action with a 6-3, 6-3 success over Lorenzo Musetti in Dubai! @DjokerNole | #DDFTennis pic.twitter.com/jXt1eNT63J