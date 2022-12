FIFA World Cup 2022: साउथ कोरिया का बड़ा उलटफेर, रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को हराकर प्री-क्वॉर्टर फाइनल में पहुंची, उरुग्वे जीतकर भी बाहर

FIFA World Cup 2022: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन में शुक्रवार (2 दिसंबर) को ग्रुप-एच में दो अहम मुकाबले हुए. एक मैच क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कप्तानी वाली पुर्तगाल और साउथ कोरिया के बीच खेला गया. जबकि दूसरा मुकाबला घाना और उरुग्वे के बीच हुआ. दोनों मैच के बाद इस ग्रुप से प्री-क्वार्टर फाइनल के लिए पुर्तगाल और साउथ कोरिया ने क्वालिफाई किया.

रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल ने अपने शुरुआती दोनों मैच जीतकर नॉकआउट राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली थी. मगर अपने तीसरे मुकाबले में उसे साउथ कोरिया के हाथों उलटफेर का शिकार होना पड़ा. कोरियाई टीम ने पुर्तगाल को 2-1 से हराया. हार के बावजूद पुर्तगाल ने अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया.

पुर्तगाल बनाम साउथ कोरिया

मैच में पहला गोल पुर्तगाल की ओर से रिकार्डो होर्ता ने किया. उन्होंने यह गोल मैच शुरू होने के पांचवें मिनट में ही दाग दिया था. इसके बाद साउथ कोरिया ने भी दमदार वापसी की और 27वें मिनट में एक गोल दागते हुए मैच बराबर कर दिया. यह गोल किम यूंग ग्वोन ने दागा. इस तरह मैच का पहला हाफ 1-1 की बराबरी के साथ खत्म हुआ था.

