टी20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन या संजू सैमसन? कप्तान सूर्या ने दिया हर सवाल का जवाब

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवें टी20 मैच में ईशान किशन के विकेटकीपिंग करने से सवाल खड़े हुए, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्पष्ट किया कि यह फैसला पहले से तय था. ईशान किशन ने इस मैच में अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाकर मैच को एकतरफा बना दिया. भारत ने सीरीज 4-1 से जीतकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले मजबूत संदेश दिया.

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Photo: ITG)

न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार को तिरुवनंतपुरम में खेले गए पांचवें टी20 मैच के दौरान दूसरी पारी में उस वक्त सब हैरान रह गए जब ईशान किशन विकेटकीपिंग ग्लव्स पहनकर मैदान पर उतरे. आम तौर पर इस भूमिका में दिखने वाले संजू सैमसन उस समय विकेट के पीछे नहीं थे.

इससे पहले खेले गए चार मुकाबलों में संजू सैमसन ही भारत के नामित विकेटकीपर थे. हालांकि, सीरीज में उनके बल्ले से रन नहीं निकल पाए, ऐसे में यह सवाल उठना लाज़मी था कि क्या यह बदलाव सिर्फ रोटेशन का हिस्सा था या इसके पीछे कोई और वजह थी. हालांकि, भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले को लेकर सारी अटकलों पर विराम लगा दिया. भारत ने यह मुकाबला 46 रन से जीतते हुए सीरीज 4-1 से अपने नाम की और टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अपनी तैयारियों को मजबूत किया.

कप्तान सूर्या ने बताई वजह

सूर्यकुमार ने साफ किया कि विकेटकीपिंग को लेकर फैसला सीरीज शुरू होने से पहले ही ले लिया गया था. उन्होंने कहा, 'चूंकि तिलक वर्मा उपलब्ध नहीं थे, इसलिए पहले मैच से ही दोनों विकेटकीपर प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे. सीरीज शुरू होने से पहले ही तय हो गया था कि संजू तीन मैचों में विकेटकीपिंग करेंगे और ईशान दो मैचों में.'

यह भी पढ़ें: 10 छक्के, 6 चौके... ईशान किशन ने शतक जड़कर की रिकॉर्ड्स की बरसात, भारतीय टीम ने भी रचा खास कीर्तिमान

ईशान किशन के लिए यादगार रात

ईशान किशन चौथे टी20 में विशाखापत्तनम में एक हल्की चोट (निगल) के कारण नहीं खेल पाए थे, जिससे उनकी उपलब्धता को लेकर कुछ चिंता जरूर हुई थी. लेकिन तिरुवनंतपुरम में उनकी दमदार वापसी ने उन सभी आशंकाओं को खत्म कर दिया. ईशान किशन ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा और भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. भारत ने 272 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया. सूर्यकुमार यादव ने अर्धशतक लगाया, जबकि अभिषेक शर्मा और हार्दिक पंड्या ने भी अहम योगदान दिया.

जवाब में न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी रही. फिन एलन ने 38 गेंदों में 80 रन की तेज पारी खेली, लेकिन मिडिल ऑर्डर से उन्हें कोई खास समर्थन नहीं मिला और पूरी टीम एक बार फिर एकतरफा मुकाबले में हार गई.

यह भी पढ़ें: IND vs NZ: 5 मैच में केवल 46 रन, बतौर ओपनर भी फ्लॉप... वर्ल्ड कप से पहले संजू सैमसन के आंकड़ों ने बढ़ाई टेंशन

ईशान किशन बने गेम-चेंजर

सूर्यकुमार यादव ने कहा कि टीम का संदेश ईशान के लिए हमेशा एक जैसा रहा है. निडर होकर खेलो और अपनी नैसर्गिक शैली से समझौता मत करो. उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि ईशान क्या कर सकता है. सीरीज से पहले घरेलू क्रिकेट में उसका प्रदर्शन हमने देखा था. हमने उससे यही कहा कि चाहे वह ओपनिंग करे या नंबर तीन पर उतरे, अपनी पहचान मत बदले.

भले ही संजू सैमसन इस सीरीज में बल्ले से जूझते नजर आए हों, लेकिन भारतीय टीम लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है और टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले खुद को खिताब का प्रबल दावेदार साबित कर चुकी है. अब चुनौती यही होगी कि सही समय पर सही फैसले लेकर इतिहास दोहराया जाए और खिताब की सफल रक्षा की जाए.

---- समाप्त ----
