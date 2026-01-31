10 छक्के, 6 चौके... ईशान किशन ने शतक जड़कर की रिकॉर्ड्स की बरसात, भारतीय टीम ने भी रचा खास कीर्तिमान

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पांचवें मुकाबले में ईशान किशन ने बल्ले से तबाही मचा दी. 31 जनवरी (शनिवार) को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में ईशान ने 10 छक्के और 6 चौके की मदद से सिर्फ 43 गेंदों पर 103 रन बनाए. ईशान के टी20 इंटरनेशनल करियर का ये पहला शतक रहा. ईशान को जैकब डफी ने ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट कराया.
ईशान किशन ने सिर्फ 42 गेंदों पर शतक पूरा किया, जो टी20 इंटरनेशनल में किसी भारतीय बल्लेबााज का पांचवां सबसे तेज शतक रहा. साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी बल्लेबाज ये सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक भी था.
ईशान किशन कुल मिलाकर टी20 क्रिकेट में सात शतक लगा चुके हैं. ईशान टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर आ चुके हैं.
ईशान किशन ने अपनी शतकीय पारी के दौरान ईश सोढ़ी की जमकर खबर ली. सोढ़ी ने 12वें ओवर में कुल 29 रन खर्च किए, जिसमें 28 रन तो ईशान ने बनाए. उस ओवर में सोढ़ी ने वाइड के साथ शुरुआत की थी. उसके बाद ईशान ने लगातार तीन चौके लगाए. फिर छक्का लगाकर अपना इंटेट दिखा. ओवर की पांचवीं गेंद पर ईशान ने चौका जड़ा. जबकि आखिरी गेंद को छक्के के लिए स्टैंड्स में भेजा.
न्यूजीलैंड के लिए सबसे महंगा ओवर (टी20I)
30 रन- डेरिल टफी बनाम ऑस्ट्रेलिया, ऑकलैंड, 2005
29 रन- हामिश बेनेट बनाम वेस्ट इंडीज, ऑकलैंड, 2020
29 रन- ईश सोढ़ी बनाम भारत, विशाखापत्तनम, 2026
29 रन- ईश सोढ़ी बनाम भारत, तिरुवनंतपुरम, 2026
देखा जाए तो भारतीय टीम की तरफ से इस टी20 सीरीज में कुल 69 छक्के लगे. किसी द्विपक्षीय टी20 सीरीज में एक टीम के खिलाफ लगाए गए ये सबसे ज्यादा सिक्सर रहे. भारत ने इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बल्लेबाजों ने साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में 64 छक्के जड़े थे.
किसी टीम द्वारा लगाए गए सबसे अधिक छक्के (द्विपक्षीय टी20I सीरीज)
69 (भारत बनाम न्यूजीलैंड 2026, 5 मैच),
64 (इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज 2023, 5 मैच)
64 (ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज 2025, 5 मैच)
62 (कंबोडिया बनाम इंडोनेशिया 2025, 8 मैच)
भारतीय टीम ने इस मैच में 5 विकेट पर 271 रन बनाए. यह टी20 इंटरनेशनल में फुल मेम्बर टीम के खिलाफ पांचवां उच्चतम स्कोर रहा. इस मामले में इंग्लैंड पहले नंबर पर है, जिसने साल 2025 में मैनचेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो विकेट पर 304 रन बना डाले थे.
फुल मेम्बर टीम के खिलाफ उच्चतम स्कोर:
304/2 इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका, मैनचेस्टर, 2025
297/6 भारत बनाम बांग्लादेश, हैदराबाद, 2024
283/1 भारत बनाम साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग, 2024
278/3 अफगानिस्तान बनाम आयरलैंड, देहरादून, 2019
271/5 भारत बनाम न्यूजीलैंड, तिरुवनंतपुरम, 2026