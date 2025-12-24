कौन हैं स्वास्तिक समल जिन्होंने विजय हजारे में दोहरा शतक जड़ रचा इतिहास, IPL में नहीं लगी थी बोली

विजय हजारे ट्रॉफी का आगाज बुधवार से हुआ. इस टूर्नामेंट में कई ऐतिहासिक पारियां देखने को मिलीं. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा स्वास्तिक समल के नाम की है. स्वास्तिक समल ने अलूर में सौराष्ट्र के खिलाफ मुकाबले में ओडिशा की ओर से 169 गेंदों में शानदार 212 रन बनाकर इतिहास रच दिया. समल लिस्ट-A क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले ओडिशा के पहले बल्लेबाज़ बन गए.

यह पारी विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास का पांचवां सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी रही. उन्होंने 2019 में झारखंड के खिलाफ मुंबई के लिए यशस्वी जायसवाल द्वारा बनाए गए 203 रन के स्कोर को पीछे छोड़ दिया. समल की इस पारी की बदौलत ओडिशा ने 50 ओवर में छह विकेट पर 345 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.

आईपीएल में नहीं मिला था खरीदार

स्वास्तिक समल अपने साथी खिलाड़ी राजेश मोहंती के साथ आईपीएल 2026 की नीलामी का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला. 25 वर्षीय बल्लेबाज़ ने ओडिशा की ओर से पारी की शुरुआत की और टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन इसके बाद ओडिशा ने ओम, संदीप पटनायक और गोविंद पोद्दार के विकेट गंवा दिए, जिससे टीम 11.5 ओवर में 59 रन पर तीन विकेट खोकर लड़खड़ा गई.

इसके बाद समल को कप्तान बिप्लब समंतराय के साथ मिलकर पारी को संभालना पड़ा, जिसका मतलब था कि उन्हें अंत तक क्रीज पर टिके रहना होगा. दोनों ने मिलकर 211 गेंदों में 261 रनों की विशाल साझेदारी की, जिसमें समंतराय ने अपना शतक पूरा किया, जबकि समल ने इस साझेदारी के दौरान 156 रन बनाए.

21 चौके और 8 छक्के लगाए

स्वास्तिक समल आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर आउट हुए, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था और ओडिशा बड़े स्कोर तक पहुंच चुका था. उनकी पारी में 21 चौके और आठ छक्के शामिल थे. यह ओडिशा के लिए उनका 14वां लिस्ट-A मैच था और वह लिस्ट-A क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले 14वें भारतीय खिलाड़ी भी बन गए.

विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर

* एन जगदीशन – 141 गेंदों में 277 रन बनाम अरुणाचल प्रदेश, 21 नवंबर 2022

* पृथ्वी शॉ – 152 गेंदों में नाबाद 227 रन बनाम पुडुचेरी, 25 फरवरी 2021

* ऋतुराज गायकवाड़ – 159 गेंदों में नाबाद 220 रन बनाम उत्तर प्रदेश, 28 नवंबर 2022

* संजू सैमसन – 129 गेंदों में नाबाद 212 रन बनाम गोवा, 12 अक्टूबर 2019

* स्वास्तिक समल – 169 गेंदों में 212 रन बनाम सौराष्ट्र, 24 दिसंबर 2025*



