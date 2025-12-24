विराट कोहली की विजय हजारे में सुनामी, शतक जड़कर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

विजय हजारे ट्रॉफी में भी विराट कोहली रंग में दिखे हैं. बुधवार को विराट कोहली इस टूर्नामेंट में दिल्ली के लिए खेलने उतरे. मुकाबला आंध्र प्रदेश के खिलाफ था. आंध्र प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए. लेकिन जब दिल्ली इसे चेज करने के लिए उतरी तो कोहली रंग में दिखे. उन्होंने 84 गेंद में शतक जड़ा. अपनी शतकीय पारी में कोहली ने 3 छक्के और 12 चौके लगाए. विराट कोहली ने इस मैच में 101 गेंद में 131 रनों की पारी खेली. जिसमें 14 चौके और 3 छक्के शामिल थे.
ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर गए कोहली
विराट कोहली ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. वह लिस्ट-A क्रिकेट में 16,000 रन पूरे करने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज़ बन गए. कोहली ने यह मुकाम दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच विजय हजारे ट्रॉफी मुकाबले के दौरान हासिल किया, जो बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला गया.
दिल्ली के 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली ने अपनी पारी के पहले ही रन के साथ 16,000 रन पूरे किए. यह उनका लिस्ट-A करियर का 343वां मैच था. इस उपलब्धि के साथ वह कुल मिलाकर ऐसा करने वाले दुनिया के नौवें बल्लेबाज़ बन गए. इस सूची में ग्राहम गूच, ग्राहम हिक, सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा, सर विवियन रिचर्ड्स, रिकी पोंटिंग, गॉर्डन ग्रीनिज और सनथ जयसूर्या शामिल हैं.
हालांकि, 16,000 से अधिक लिस्ट-A रन बनाने वाले सभी खिलाड़ियों में विराट कोहली का औसत सबसे बेहतर है. उनका औसत 57.34 का है.
2006 में किया था घरेलू डेब्यू
कोहली ने फरवरी 2006 में दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी वनडे टूर्नामेंट में फिरोज़ शाह कोटला में अपना लिस्ट-A डेब्यू किया था, हालांकि उस मुकाबले में उन्हें बल्लेबाज़ी का मौका नहीं मिला था. लगभग दो दशक बाद भी 50 ओवर का प्रारूप उनके लिए सबसे सफल साबित हो रहा है.
पूर्व भारतीय कप्तान कोहली, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, ने इस सीजन विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने की उपलब्धता पहले ही पुष्टि कर दी थी. वह इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन के बाद उतरे थे, जहां उन्होंने 135, 102 और नाबाद 65 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का पुरस्कार जीता.
अंतरराष्ट्रीय व्यस्तताओं के चलते घरेलू क्रिकेट में सीमित मैच खेलने के बावजूद, 50 ओवर प्रारूप में कोहली के आंकड़े बेहद प्रभावशाली हैं. वह वर्तमान में वनडे क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं, उनसे आगे केवल सचिन तेंदुलकर हैं.
308 वनडे मैचों में कोहली ने 58.46 की औसत से 14,557 रन बनाए हैं और 53 शतकों के साथ इस प्रारूप में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है. इसके अलावा, वह 14,000 वनडे रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज़ बल्लेबाज़ भी हैं.
घरेलू 50 ओवर क्रिकेट में विराट कोहली ने दिल्ली के लिए 16 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 60.66 की औसत से 910 रन बनाए हैं. इसमें चार शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं. उनकी पिछली विजय हजारे ट्रॉफी उपस्थिति 2010-11 सीजन में थी, जब उन्होंने दिल्ली की कप्तानी भी की थी. इसके बाद उन्होंने 2013-14 में एनकेपी साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया, जहां टीम उपविजेता रही.
हालांकि विराट कोहली वनडे शतकों के मामले में सचिन तेंदुलकर से आगे निकल चुके हैं, लेकिन कुल लिस्ट-A शतकों की सूची में अब भी तेंदुलकर शीर्ष पर हैं. उन्होंने 21,999 रन बनाते हुए 60 शतक लगाए हैं, जबकि कोहली 57 शतकों के साथ उनके बेहद करीब हैं.