9 छक्के, 18 चौके और रिकॉर्डतोड़ शतक... रोहित शर्मा ने सिक्किम को कूट डाला, VIDEO

वर्ल्ड नंबर-1 वनडे बल्लेबाज रोहित शर्मा का विजय हजारे टूर्नामेंट में बुधवार को तूफान देखने को मिला. सिक्किम के खिलाफ खेले गए मैच में रोहित ने छक्के और चौकों की बारिश की. रोहित शर्मा ने मात्र 62 गेंदों में शतक जड़ा. रोहित ने आठ छक्के और नौ चौके लगाते हुए अपनी लिस्ट-A करियर की 37वीं सेंचुरी पूरी की.

और पढ़ें

लेकिन शतक जमाने के बाद भी रोहित नहीं रुके और उन्होंने 155 रनों की पारी महज 94 गेंदों में खेली. अपनी पारी में रोहित ने 9 छक्के और 18 चौके लगाए. रोहित की इस पारी के दम पर मुंबई ने सिक्किम को 8 विकेट से रौंद दिया.

बता दें कि सिक्किम ने पहले बैटिंग करते हुए मुंबई के सामने 237 रनों का लक्ष्य रखा था. जिसे मुंबई ने 31वें ओवर में ही चेज कर लिया.

रोहित शर्मा का सबसे तेज शतक

यह रोहित शर्मा का लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज़ शतक भी रहा, जिसने उनका पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया. इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ 63 गेंदों का वनडे शतक 2023 में नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ आया था.

The pull shot from Rohit Sharma at SMS stadium Jaipur.🔥🥵 pic.twitter.com/CNvkA4xsPy — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 24, 2025

2018 के बाद पहला विजय हजारे खेल रहे थे रोहित

Advertisement

सवाई मानसिंह स्टेडियम में 12,000 से अधिक दर्शक रोहित शर्मा को देखने पहुंचे. यह 2018 के बाद उनका पहला विजय हजारे ट्रॉफी मैच था. कई हजार दर्शक पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही स्टेडियम पहुंच गए थे, ताकि सुपरस्टार बल्लेबाज़ की एक झलक मिल सके. पहली पारी के दौरान जब रोहित फील्डिंग कर रहे थे, तब स्टेडियम में ‘रोहित, रोहित’ और ‘मुंबई चा राजा’ के नारे गूंजते रहे.

OUT OF THE PARK BY ROHIT SHARMA.🤯🔥



Rohit Sharma smashed a six so massive that the ball went straight out of SMS Stadium.😍 pic.twitter.com/JwEQAhdODD — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 24, 2025

“रोहित को बॉलिंग दो” भी दर्शकों के बीच एक लोकप्रिय नारा रहा, क्योंकि वे पूर्व भारतीय कप्तान को हर रूप में खेलते देखना चाहते थे. चूंकि प्रवेश निःशुल्क था, इसलिए दिन भर दर्शकों की संख्या बढ़ती चली गई.

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी का रांची में धमाका... दुबई से लौटकर बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, कर दी छक्कों की बारिश

बल्ले से रोहित ने किसी को निराश नहीं किया. उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत एक शानदार पुल शॉट से की, जो मिड-विकेट के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर गया. इसके बाद उन्होंने अपेक्षाकृत अनुभवहीन सिक्किम के गेंदबाज़ी आक्रमण पर पूरी तरह दबदबा बनाते हुए अपनी ट्रेडमार्क सहजता के साथ बल्लेबाज़ी की.

उनके बल्ले से निकले हर शॉट पर स्टेडियम में शोर का स्तर आसमान छूने लगा. माहौल किसी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले जैसा लग रहा था और 37 वर्षीय रोहित पूरी तरह से सुर्खियों में थे.

Advertisement

रोहित बार-बार क्रीज से बाहर निकलकर गेंदबाज़ों पर आक्रमण करते दिखे. उन्हें एक गेंद पर स्वीप शॉट लगाकर स्टेडियम के बाहर भेजते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

यह भी पढ़ें: खामोशी टूटी, बल्ले ने बोल दिया… क्या ईशान किशन को अब टीम इंडिया स्थायी तौर पर अपनाएगी?

जैसे-जैसे रोहित अपने शतक के करीब पहुंचे, वैसे-वैसे और अधिक दर्शक मैदान में पहुंचने लगे. स्टैंड्स पूरी तरह भर जाने के बाद कुछ प्रशंसक आसपास के पेड़ों और ढांचों पर चढ़कर उनका शतक बनते हुए देखने की कोशिश करते नजर आए.

रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में शानदार फॉर्म में हैं. अक्टूबर में चार महीने के ब्रेक के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने के बाद से उन्होंने छह मैचों में 348 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं.

इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने और केवल एक ही प्रारूप में खेलने का फैसला करने के बाद उनकी मैच-फिटनेस और लय को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे. हालांकि, रोहित ने कड़ी मेहनत करते हुए अपनी फिटनेस पर काम किया और बल्ले से अपनी पुरानी लय में लौटकर सभी आलोचकों को करारा जवाब दिया.

---- समाप्त ----