Usman Tariq: टीम इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप में खतरा होगा ये पाकिस्तानी स्पिनर, अजीब एक्शन से दे रहा 'धोखा'

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप में मुकाबला 15 फरवरी को श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेड‍ियम में होना है. इस मुकाबले में टीम इंड‍िया के पाक‍िस्तानी टीम में नए-नए शाम‍िल हुए स्प‍िनर स‍िरदर्द बन सकते हैं. जानें ऐसा क्यों...

उस्मान तार‍िक भारत के ख‍िलाफ मुकाबले में टेंशन बन सकते हैं (Photo: Getty)
पाकिस्तानी टीम के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन बिल्कुल अलग है. उनका रन-अप तो सामान्य होता है, लेकिन गेंद छोड़ने से पहले वह अचानक रुक जाते हैं, जैसे लगभग दो सेकंड तक ठहर गए हों. इसके बाद वह साइड-आर्म स्टाइल में स्लिंगिंग अंदाज से ऑफब्रेक गेंद डालते हैं. यह तरीका थोड़ा असामान्य है, बैटर को चकमा देने वाला है और उनकी ‘मिस्ट्री’ बॉल‍िंग की सबसे बड़ी खासियत भी यही है. उनका अब यही एक्शन चर्चा का व‍िषय है. 

ऐसे में उस्मान  तार‍िक भारत के ख‍िलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच में भी भारतीय टीम के ल‍िए मुसीबत बन सकते हैं. उस्मान को इस टी20 वर्ल्ड कप में कोलंबो  में पाकिस्तानी टीम ने अमेरिका के ख‍िलाफ हुए मुकाबले में उतारा. जहां उन्होंने पाक‍िस्तान की ओर से कमाल का बॉल‍िंग स्पेल फेंका. तार‍िक ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट झटके. भारत को इसी मैदान पर पाकि‍स्तान से भी खेलना है, ऐसे में तार‍िक न‍िश्च‍ित तौर पर टीम इंड‍िया के लिए मुसीबत बन सकते हैं. 

अब तक उनके एक्शन पर दो बार सवाल उठ चुके हैं. पहली बार 2024 के PSL के दौरान उन्हें संदिग्ध एक्शन के लिए रिपोर्ट किया गया था. बाद में लाहौर की नेशनल क्रिकेट अकादमी में टेस्ट हुआ, जहां उनका एक्शन सही पाया गया और उन्हें गेंदबाजी जारी रखने की अनुमति मिल गई. लेकिन अगले PSL में उन्हें फिर से रिपोर्ट किया गया. इस बार भी जांच में वह पास हो गए.

वहीं हाल में फरवरी की शुरुआत में ऑस्ट्रेल‍िया के कैमरन ग्रीन ने भी टी20 सीरीज में उनके एक्शन पर सवाल उठाए थे, तब वो आउट होने के बाद उनके एक्शन को कॉपी करते दिखे थे. इस दौरान ऐसा भी लगा था कि वो तार‍िक के एक्शन से खुश नहीं हैं. 

यानी अब यह बात तो साफ है कि तार‍िक का प्रदर्शन ज‍िस तरह अमेरिका के ख‍िलाफ रहा है, तारिक भारत के ख‍िलाफ खेलेंगे ही. ऐसे में टीम इंड‍िया उनसे कैसे न‍िपटती है, यह देखना होगा. 

जब अमेरिका के ख‍िलाफ मैच से पहले PAK कप्तान ने तार‍िक को कहा ट्रंप कार्ड
पाकिस्तानी टी20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा  10 फरवरी को अमेर‍िका के ख‍िलाफ टॉस के समय जब प्लेइंग 11 बता रहे थे, तो उन्होंने बेहद अहम बात कही. आगा ने कहा- हमने एक बदलाव किया है, उस्मान तारिक खेल रहे हैं, हम उस्मान को एक गेम देना चाहते थे, मुझे लगता है कि वह एक मैच-विनर और हमारे लिए एक ट्रंप कार्ड हैं, इसलिए हम उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं.

तार‍िक अब तक 4 टी20 इंटरनेशनल में कुल 11 विकेट ले चुके हैं. इसमें उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 23 नवंबर 2025 को ज‍िम्बाब्वे के ख‍िलाफ 23 नवंबर 2025 को आया था, तब उन्होंने 18 रन देकर 4 विकेट झटके थे. वहीं इस मुकाबले में उन्होंने हैट्र‍िक भी ली थी. 

28 साल के तार‍िक तारिक ने नवंबर 2023 में नेशनल T20 कप में पेशावर के लिए अपना T20 डेब्यू किया और 2024 PSL में भी खेले, लेकिन कोई खास असर नहीं डाल पाए. 2024-25 के घरेलू सीजन में उन्होंने 15 मैचों में 22 विकेट लिए, जिससे उनकी उम्मीदें फिर से जगीं. तारिक ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 2025 PSL फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने पांच मैचों में दस विकेट लिए, जिसमें क्वालिफायर 1 में तीन विकेट शामिल हैं. वहीं CPL में उन्होंने चैंपियन ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए 10 मैचों में 20 विकेट लिए, और टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने. 

तारिक ने लाहौर में अपने T20I डेब्यू में रीज़ा हेंड्रिक्स और डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करके सबको प्रभावित किया, जिससे पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट पर 139 रन पर रोककर सीरीज जीतने में मदद की. अपने दूसरे मैच में, उन्होंने ज‍ि म्बाब्वे के खिलाफ 18 रन देकर 4 विकेट लिए, जिसमें वह हैट्रिक भी शामिल है, जिसके बारे में आपको बता चुके हैं. 

 

