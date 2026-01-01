T20 वर्ल्ड कप से लेकर न्यूजीलैंड टूर तक... 2026 में टीम इंडिया का शेड्यूल काफी टाइट

नए साल का आगाज शानदार तरीके से हो चुका है. नया साल भारतीय क्रिकेट के लिहाज से काफी अहम होने जा रहा है. साल 2026 भारतीय क्रिकेट की दिशा तय कर सकता है. इस साल भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा इम्तिहान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में होगा, जो 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में खेला जाएगा. भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैम्पियन के रूप में उतरेगी.

अब तक किसी भी टीम ने लगातार दो बार टी20 वर्ल्ड कप खिताब नहीं जीता है, ऐसे में टीम इंडिया उस मिथक को तोड़ना चाहेगी. ग्रुप स्टेज में भारत का सामना संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स से होगा. इस पूरे अभियान के केंद्र में सूर्यकुमार यादव होंगे, जिन्हें एक युवा भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है. यह ऐसा पहला टी20 वर्ल्ड कप होगा, जिसमें रोहित शर्मा या विराट कोहली भाग नहीं लेंगे. अगर सूर्यकुमार की अगुवाई में भारत खिताब बचाने में कामयाब होता है, तो वह क्रिकेट इतिहास की बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी.

यह कयास लगाया जा रहा है कि 2026 का टी20 वर्ल्ड कप बतौर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है. वर्ल्ड कप के बाद चयनकर्ता अगले दीर्घकालिक कप्तान को तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं. रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट से दूरी बना ली हो, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उनकी अहमियत बरकरार है. 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों में इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों की भूमिका बेहद अहम होगी. अगर भारत को सभी फॉर्मेट में शीर्ष दावेदार बने रहना है, तो इन दिग्गजों का योगदान निर्णायक रहेगा.

शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से बाहर रखा जाना चौंकाने वाला रहा. अब सबकी निगाहें उनके इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में प्रदर्शन पर होंगी. चोटों और फॉर्म को पीछे छोड़कर अगर शुभमन शानदार वापसी करते हैं, तो वह खुद को भारत के भविष्य के ऑल-फॉर्मेट लीडर के रूप में फिर से स्थापित कर सकते हैं. भारतीय टीम इस साल श्रीलंका और न्यूजीलैंड दौरे पर भी जाएगी, जो काफी महत्वपूर्ण होंगे.

2026 में भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम के शेड्यूल पर एक नजर डालते हैं...

न्यूजीलैंड का भारत दौरा (जनवरी)

♦ 11 जनवरी- पहला वनडे, वडोदरा

♦ 14 जनवरी- दूसरा वनडे, राजकोट

♦ 18 जनवरी- तीसरा वनडे, इंदौर

♦ 21 जनवरी- पहला टी20, नागपुर

♦ 23 जनवरी- दूसरा टी20, रायपुर

♦ 25 जनवरी- तीसरा टी20, गुवाहाटी

♦ 28 जनवरी- चौथा टी20, विशाखापत्तनम

♦ 31 जनवरी- 5वां टी20, तिरुवनंतपुरम

आईसीसी मेन्स टी20 विश्व कप

♦ 7 फरवरी से 8 मार्च

मेजबान- भारत और श्रीलंका

अफगानिस्तान का भारत दौरा (जून)

♦ 1 टेस्ट

♦ 3 वनडे

भारत का इंग्लैंड दौरा (जुलाई)

♦ 1 जुलाई- पहला टी20, चेस्टर-ले-स्ट्रीट

♦ 4 जुलाई- दूसरा टी20, मैनचेस्टर

♦ 7 जुलाई- तीसरा टी20, नॉटिंघम

♦ 9 जुलाई- चौथा टी20, ब्रिस्टल

♦ 11 जुलाई- पांचवां टी20, साउथम्प्टन

♦ 14 जुलाई- पहला वनडे, बर्मिंघम

♦ 16 जुलाई- दूसरा वनडे, कार्डिफ

♦ 19 जुलाई- तीसरा वनडे, लॉर्ड्स

भारत और श्रीलंका का दौरा (अगस्त)

♦ 2 टेस्ट मैच

भारत का बांग्लादेश दौरा (सितंबर में संभावित)

♦ 3 वनडे

♦ 3 टी20

भारत का अफगानिस्तान दौरा (न्यूट्रल वेन्यू) | सितंबर-अक्तूबर

♦ 3 टी20

वेस्टइंडीज का भारत दौरा (सितंबर-अक्तूबर)

♦ 3 वनडे

♦ 5 टी20

एशियन गेम्स 2026

मेजबान: जापान

भारत का न्यूजीलैंड दौरा (अक्टूबर-नवंबर)

♦ 2 टेस्ट

♦ 3 वनडे

♦ 5 टी20

श्रीलंका का भारत दौरा (दिसंबर)

♦ 3 वनडे

♦ 3 टी20

सीनियर क्रिकेट से इतर साल की शुरुआत में ही आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 भी खेला जाना है. जिम्बाब्वे और नामीबिया की सहमेजबानी में होने जा रहे इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर खिताब कब्जाना चाहेगी. इस टीम में शामिल वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा बल्लेबाज पर खास नजर रहेगी. युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन आने वाले वर्षों में भारतीय सीनियर टीम की झलक दिखा सकता है.

महिला टी20 वर्ल्ड कप पर भी नजरें

जहां ज्यादातर सुर्खियां मेन्स टीम पर टिकी रहेंगी, वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2026 में और भी बड़ी उपलब्धियों की भूख के साथ कदम रखी है. नवंबर 2025 में अपना पहला आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला टीम ने नए साल की शुरुआत विश्व विजेता के रूप में की है और यही पहचान अब गर्व के साथ-साथ अतिरिक्त दबाव भी लेकर आएगी.

इस साल आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप भी होना है, जिसपर भारतीय फैन्स की निगाहें हैं. अगर भारतीय महिला टीम वनडे के बाद टी20 वर्ल्ड कप भी जीतने में सफल रहती है, तो यह काफी खास लम्हा होगा. यह तभी संभव हो पााएगा, जब हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना जैसी अनुभवी खिलाड़ी अच्छा खेल दिखाएंगी.

भारतीय क्रिकेट के लिए 2026 सिर्फ उपलब्धियों को दोहराने का साल नहीं, बल्कि यह साबित करने का मौका है कि 2025 की ऐतिहासिक जीतें कोई मंजिल नहीं, बल्कि लंबे समय तक दबदबे की नींव थी.

