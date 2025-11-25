scorecardresearch
 

Feedback

T20 World Cup 2026 Full Schedule LIVE: भारत के 5, श्रीलंका के 3 वेन्यू पर होगा टी20 वर्ल्ड कप, पहला मैच 7 फरवरी को

अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के पूरे शेड्यूल का ऐलान हो गया है. पहला मैच 7 फरवरी 2026 को खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. भारत डिफेंडिंग चैम्पियन के रूप में उतरेगा.

Advertisement
X
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का हुआ ऐलान (Photo: ITG)
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का हुआ ऐलान (Photo: ITG)

अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के पूरे शेड्यूल का ऐलान हो गया है. पहला मैच 7 फरवरी 2026 को खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. भारत डिफेंडिंग चैम्पियन के रूप में उतरेगा. 

8 वेन्यू पर होगा वर्ल्ड कप

जय शाह ने ऐलान किया कि यह पूरा टूर्नामेंट 8 वेन्यू पर खेला जाएगा. इसमें 5 भारत के होंगे, जबकि 3 वेन्यू श्रीलंका के होंगे जहां वर्ल्ड कप के मैच होंगे. जानें कहां होगा मैचः

सम्बंधित ख़बरें

Varun Chakravarthy
टी20 वर्ल्ड कप में भारत-PAK के बीच कब और कहां होगा मुकाबला? आया बड़ा अपडेट 
Jasprit Bumrah and Hardik Pandya
भारत-अफ्रीका ODI सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक-बुमराह, जानें BCCI की प्लानिंग 
GAUTAM GAMBHIR
रोहित-विराट पर कोच गंभीर का तंज? बोले- मेरे लिए निजी सफलता नहीं बल्कि... 
Gautam Gambhir
T20 World Cup से पहले, खिलाड़ियों को Gambhir का अल्टीमेटम 
India's paceman Arshdeep Singh (L) celebrates his wicket
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 8 वेन्यू हुए शॉर्टलिस्ट, यहां हो सकता है फाइनल 

भारत (India)

अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली.

ईडन गार्डन्स, कोलकाता.

एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद.

वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई.

श्रीलंका (Sri Lanka)

पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी.

आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो.

सिनालेस स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो.

दूसरा लगातार टूर्नामेंट जिसमें 20 टीमें होंगी  

2026 का टी20 विश्व कप लगातार दूसरी बार 20 टीमों वाला टूर्नामेंट होगा. यह आईसीसी की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत खेल को दुनिया के हर कोने में फैलाने का प्रयास किया जा रहा है. पिछली बार टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर रोहित शर्मा की कप्तानी में खिताब जीता था.

ICC पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की टीमें  

Advertisement

भारत,  श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, ज़िम्बाब्वे, नेपाल, ओमान, यूएई.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement