T20 World Cup 2026 Full Schedule LIVE: भारत के 5, श्रीलंका के 3 वेन्यू पर होगा टी20 वर्ल्ड कप, पहला मैच 7 फरवरी को

अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के पूरे शेड्यूल का ऐलान हो गया है. पहला मैच 7 फरवरी 2026 को खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. भारत डिफेंडिंग चैम्पियन के रूप में उतरेगा.
8 वेन्यू पर होगा वर्ल्ड कप
जय शाह ने ऐलान किया कि यह पूरा टूर्नामेंट 8 वेन्यू पर खेला जाएगा. इसमें 5 भारत के होंगे, जबकि 3 वेन्यू श्रीलंका के होंगे जहां वर्ल्ड कप के मैच होंगे. जानें कहां होगा मैचः
भारत (India)
अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली.
ईडन गार्डन्स, कोलकाता.
एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई.
नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद.
वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई.
श्रीलंका (Sri Lanka)
पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी.
आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो.
सिनालेस स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो.
दूसरा लगातार टूर्नामेंट जिसमें 20 टीमें होंगी
2026 का टी20 विश्व कप लगातार दूसरी बार 20 टीमों वाला टूर्नामेंट होगा. यह आईसीसी की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत खेल को दुनिया के हर कोने में फैलाने का प्रयास किया जा रहा है. पिछली बार टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर रोहित शर्मा की कप्तानी में खिताब जीता था.
ICC पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की टीमें
भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, ज़िम्बाब्वे, नेपाल, ओमान, यूएई.