T20 WC 2026: बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप बायकॉट पर श्रीलंका ने तोड़ी चुप्पी, भारत-पाक‍िस्तान भी द‍िया बड़ा बयान

बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से हटने का फैसला किया है, बांग्लादेश ने अपने लीग मुकाबले श्रीलंका में करवाने की बात कही थी. इस बात को ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) ने नहीं माना था. अब इस पूरे मसले पर श्रीलंका की ओर से बयान आया है.

बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहा है, इस पर अब श्रीलंका क्रिकेट के सच‍िव बंदुला दिसानायके का बयान आया है (Photo: AP)
ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है और फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा. यह वर्ल्ड कप इस बात के लिए आने वाले द‍िनों में याद किया जाएगा कि बांग्लादेश ने भारत में अपने मुकाबले करवाने से इनकार किया था.

और हद तो यह रही कि जब ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) ने बांग्लादेश के भारत में सुरक्षा के लेकर तर्कों को नहीं माना और अपने मैच श्रीलंका में करवाने की वकालत की, तो ICC ने इसे खार‍िज कर दिया. बांग्लादेश कहता रहा कि उसके मैच श्रीलंका में हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगी. 

ICC और बांग्लादेश के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर चला आ रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. भारत के साथ टी20 वर्ल्ड कप की सह-मेजबान श्रीलंका ने इस पूरे मामले पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है. 

इस मामले में काफी समय तक चुप रहने के बाद अब श्रीलंका ने अपना स्टैंड क्ल‍ियर किया. श्रीलंका क्रिकेट के सेक्रेटरी बंदुला दिसानायके (Cricket Secretary Bandula Dissanayake) ने AFP से बातचीत में कहा कि श्रीलंका किसी भी क्षेत्रीय विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहता. उन्होंने कहा-भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चल रहे विवादों में हम पूरी तरह तटस्थ हैं. ये सभी हमारे मित्र राष्ट्र हैं.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान की फ‍िर बेइज्जती! अब T20 वर्ल्ड कप में खेलने को तैयार है युगांडा, आइसलैंड की तरह क‍िया ट्रोल

वहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में किसी देश की ओर से अनुरोध आता है, तो श्रीलंका किसी भी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए तैयार रहेगा.

ध्यान रहे भारत और पाकिस्तान आपसी तनातनी की वज से एक-दूसरे के खिलाफ मैच तटस्थ स्थानों पर खेलती हैं. इसी कारण पाकिस्तान अपने T20 वर्ल्ड कप 2026 के सभी मुकाबले, भारत के खिलाफ मैच समेत, श्रीलंका में खेलेगा.हीं इस बीच श्रीलंका के खेल मंत्री सुनील कुमारा गमागे ने कहा कि उनकी सरकार टूर्नामेंट के सुचारू आयोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और भारत-पाकिस्तान मुकाबलों पर विशेष नजर रखी जा रही है. ध्यान रहे T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जबकि 8 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.

भारत बांग्लादेश का टी20 वर्ल्ड कप से पहले क्यो हुआ विवाद? 
दरअसल, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC से अनुरोध किया था कि उनके T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत की जगह श्रीलंका में कराए जाएं. बांग्लादेश को शुरुआती लीग मैच कोलकाता और मुंबई में खेलने थे, लेकिन स‍िक्योर‍िटी का हवाला देते हुए उन्होंने वेन्यू बदलने की मांग की. यह विवाद तब शुरू हुआ जब IPL से मुस्ताफिजुर रहमान को अचानक बाहर किया गया था. 

ICC ने बांग्लादेश की इस मांग को खारिज करते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया. जब बांग्लादेश अपने फैसले पर अड़ा रहा, तो ICC ने कड़ा कदम उठाते हुए उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया, जो क्वा‍िलफाई ना कर पाने वाली टीमों में टॉप पर थी. इस पूरे घटनाक्रम के बीच खबरें यह भी सामने आईं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के समर्थन में T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट  कर सकता है या फिर भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने का फैसला ले सकता है.लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है. 

