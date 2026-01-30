T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर पाकिस्तान के संभावित बायकॉट की चर्चाएं अब इंटरनेशनल क्रिकेट जगत में मजाक का विषय बन चुकी हैं. पहले आइसलैंड और अब युगांडा क्रिकेट ने पाकिस्तान की जगह टूर्नामेंट खेलने की पेशकश कर दी है.

कुल म‍िलाकर पाकिस्तान को युगांडा ने ट्रोल किया है. अब यह पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) एक बार फ‍िर शर्मसार स्थ‍ित‍ि में दिख रहा है.

युगांडा क्रिकेट ने 29 जनवरी को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट साझा कर पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधा.पोस्ट में लिखा- अगर T20 वर्ल्ड कप में कोई जगह खाली होती है, तो युगांडा पूरी तरह तैयार है. पैक्ड, पैडेड और पासपोर्ट भी तैयार है. कोई जहाज यू-टर्न लेगा. गर्मी, दबाव और शोर से डर नहीं लगता, हम बोल्ड किट लेकर आए हैं.

यह पोस्ट कुछ ही घंटों में इस कदर इंटरनेट पर वायरल हुआ कि क्रिकेट फैन्स ने इसे पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश माना. युगांडा की टीम 2024 का टी20 वलर्ड कप वैसे खेल चुकी है और इस समय उसकी आईसीसी टी20 रैंकिंग 21 है.

Dear @ICC,



If a T20 World Cup seat opens, Uganda is ready - packed and padded.



Passports warm (not ice). No bakers leaving ovens or ships U-turning.



Heat, noise, pressure? We’ll bring the bold kit.



Yours,

Ready when you are 🇺🇬🏏 https://t.co/6FAsQDLcXw — Cricket Uganda (@CricketUganda) January 29, 2026

आइसलैंड क्रिकेट ने भी लिए पाकिस्तान के मजे

दरअसल, युगांडा से पहले आइसलैंड ने दो मौकों पर पाक‍िस्तान का टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर जिक्र किया था. 28 जनवरी को अपने पहले पोस्ट में उन्होंने मजाक‍िया अंदाज में पाकिस्तान से 2026 T20 वर्ल्ड कप को लेकर जल्द फैसला लेने की अपील की गई है. पोस्ट में कहा गया था कि है कि अगर पाकिस्तान हटता है तो आइसलैंड उसकी जगह खेलने के लिए तैयार है, लेकिन उनके लिए यह सफर बेहद मुश्किल है. जिसमें क‍िराया की रकम और सफर को लेकर बात की गई थी.

फ‍िर 29 जनवरी को आइसलैंड ने एक्स अकाउंट से एक और पोस्ट शेयर किया और लिखा हम दुख के साथ बताते हैं कि अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से हटता भी है, तो हम उसकी जगह खेलने के लिए उपलब्ध नहीं हैं. इतने कम समय में टीम को ठीक से तैयार करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है.

हम स्कॉटलैंड जैसी प्रोफेशनल टीम नहीं हैं जो बिना तैयारी के आ जाए. हमारे खिलाड़ी आम लोग हैं. कोई पेशे से बेकर है, कोई जहाज चलाता है, कोई बैंक में काम करता है. वे अचानक अपनी नौकरी छोड़कर दुनिया के दूसरे कोने में नहीं जा सकते, वो भी इतनी गर्मी में. यह खबर हमारे फैन्स के लिए निराशाजनक होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारे काफी फॉलोअर्स हैं. हम नीदरलैंड्स को चौंकाने के लिए तैयार थे और अमेरिका भी कुछ और ही सपने देख रहा था.

Dear @ICC,



It is with a heavy heart that we now announce our unavailability to replace Pakistan in the upcoming T20 World Cup. Regardless of whether they now withdraw, the short timescales ensure it is impossible for our squad to prepare in the professional manner necessary to… — Iceland Cricket (@icelandcricket) January 29, 2026



अब शायद युगांडा को मौका मिले. उन्हें शुभकामनाएं. उनकी जर्सी इतनी चमकीली है कि कुछ लोगों के लिए देखना मुश्किल हो सकता है. आइसलैंड के इस पोस्ट पर ही युगांडा ने र‍िएक्शन दिया था. वही आइसलैंड ने एक और पोस्ट में युगांडा को शुक्रिया कहा था.

पाक‍िस्तान बन रहा बांग्लदेश के लिए वर्ल्ड कप में सगा

दअसल, पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप से बायकॉट की अटकलें तब शुरू हुईं जब PCB ने बांग्लादेश के सुरक्षा संबंधी रुख का समर्थन किया. बांग्लादेश ने भारत में खेले जाने वाले मैचों को लेकर सुरक्षा कारणों से वेन्यू श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग की थी. आईसीसी ने यह मांग ठुकरा दी, जिसके बाद बांग्लादेश ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया, फ‍िर बांग्लादेश की जगह टूर्नामेंट में आईसीसी की एंट्री हुई. इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि पाकिस्तान भी इसी रास्ते पर चल सकता है.

आइसलैंड ने शुरू किया था ट्रोलिंग ट्रेंड

युगांडा से पहले आइसलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान को मजाकिया अंदाज में ट्रोल किया था. आइसलैंड ने कहा था कि वे पाकिस्तान की जगह खेलने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें समय रहते सूचना मिल जाए. इस पोस्ट को लाखों इम्प्रेशन मिले. बाद में आइसलैंड ने खिलाड़ियों की व्यावसायिक मजबूरियों का हवाला देते हुए नाम वापस लिया और युगांडा पर हल्का-फुल्का तंज भी कसा.

We still haven't heard back from @ICC. We thought we might have accidentally tagged the International Criminal Court, but turns out we did not. Maybe they reply by puffin post. https://t.co/uVZde5g11t — Iceland Cricket (@icelandcricket) January 29, 2026

युगांडा को मिली बधाई, ICC पर फिर कटाक्ष

युगांडा के जवाब के बाद आइसलैंड क्रिकेट ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और साथ ही आईसीसी पर भी तंज किया. आइसलैंड ने लिखा कि उन्हें अब तक आईसीसी से कोई जवाब नहीं मिला है और शायद उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट टैग कर देना चाहिए था.

क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने को तैयार

लगातार ट्रोलिंग के बीच अब संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने को पूरी तरह तैयार है. र‍िपोर्टों के मुताब‍िक- PCB ने टीम के 2 फरवरी की सुबह कोलंबो रवाना होने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. पाकिस्तान का पूरा वर्ल्ड कप शेड्यूल श्रीलंका में ही होना है, जिसमें भारत के खिलाफ मुकाबला भी शामिल है.

दूसरी ओर पीसीबी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बोर्ड आईसीसी और अन्य सदस्य देशों के साथ रिश्ते खराब करने का जोखिम नहीं लेना चाहता. पहले से तय त्रिपक्षीय समझौते के तहत भारत-पाकिस्तान मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर होने हैं. ऐसे में पाकिस्तान के पास टूर्नामेंट या भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का कोई ठोस आधार नहीं बचता.

