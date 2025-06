Gambhir-Gill PC: रोहित-कोहली, टीम सेलेक्शन और बुमराह...इंग्लैंड रवाना होने से पहले गिल-गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 बड़ी बातें

India Tour Of England 2025 Press Conference: इंग्लैंड में टीम इंडिया को 20 जून से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. इस सीरीज के लिए रवाना होने से पहले गुरुवार को टीम इंडिया के नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान दोनों ने कई सारे सवालों के जवाब भी दिए. आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 बड़ी बातें आपको बताते हैं...

रोहित-विराट पर क्या बोले गिल

इस सीरीज के शुरू होने से कुछ ही दिन पहले रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया. इसके कुछ दिन बाद ही विराट कोहली ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया. अश्विन पहले ही अलविदा कह चुके थे. इस सवाल के जवाब में गिल ने कहा कि रोहित-विराट की जगह को भरना मुश्किल है. इस दौरे पर हमें उनकी कमी खलेगी. लेकिन हमारी टीम तैयार है और बैलेंस्ड है.

कैसी होगी इंग्लैंड में प्लेइंग इलेवन

इस सवाल के जवाब में कोच गौतम गंभीर ने कहा कि हमने इस दौरे के लिए 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. हर मैच की कंडीशन के हिसाब से प्लेइंग इलेवन को फाइनल किया जाएगा. उसी हिसाब से तेज और स्पिन गेंदबाजी का भी समायोजन होगा. वहीं उन्होंने करुण नायर की तारीफ की.

💬💬 It's great for the future of Domestic cricket #TeamIndia Head Coach Gautam Gambhir on Karun Nair's comeback into the Test team 👏👏 #ENGvIND | @GautamGambhir | @karun126 pic.twitter.com/z1xCj8Q9qn

जसप्रीत बुमराह कितने मैच खेलेंगे?



टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने स्पष्ट तौर पर यह नहीं बताया कि आगामी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में जसप्रीत बुमराह किन तीन टेस्ट में खेलेंगे, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि तेज़ गेंदबाज़ी इकाई बुमराह की गैरहाज़िरी में भी वर्कलोड संभालने में सक्षम है. गंभीर ने कहा कि हमने अब तक यह फैसला नहीं लिया है कि कौन से तीन मैचों में (उन्हें) खेलाना है. हालांकि यह अभी भी तय नहीं है कि बुमराह केवल तीन ही टेस्ट खेलेंगे.

कप्तानी पर क्या बोले गिल

कप्तानी के सवाल पर गिल ने कहा कि जैसे-जैसे खिलाड़ी खेलता है वैसे-वैसे सिखता है. मुझे टीम से बातचीत करना और उन्हें समझना होगा. यही हमारी मजबूती होगी. मुझे खिलाड़ियों से संपर्क में रहना और उनकी परेशानियों को समझना अच्छा लगता है. शुभमन गिल ने कहा- हमारे टीम में बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाज हैं. हमारी पेसर्स बहुत अच्छे हैं. हमारी गेंदबाजी बहुत आक्रामक होने वाली है.

🗣️ "It's really important to create a bond with the players as a captain."#TeamIndia Test captain Shubman Gill talks about his vision and captaincy style ahead of the England tour 🙌 #ENGvIND | @ShubmanGill pic.twitter.com/c8f9oz8TXO