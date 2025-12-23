विजय हजारे ट्रॉफी के इन 2 मैचों में खेलेंगे रोहित शर्मा! सामने आई तारीख, ये दिग्गज भी होंगे साथ

रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की ओर से पहले दो मुकाबलों के लिए चयन के लिए उपलब्ध रहने की संभावना है. रोहित 24 दिसंबर और 26 दिसंबर को क्रमशः सिक्किम और उत्तराखंड के खिलाफ होने वाले मैचों में मुंबई के स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं.

इससे पहले कहा जा रहा था कि मुंबई अपने विजय हजारे ट्रॉफी अभियान की शुरुआत अपने एक बड़े स्टार खिलाड़ी के बिना करेगी, क्योंकि रोहित टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों से बाहर रहने वाले थे. उनकी अनुपस्थिति ने प्रशंसकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी थी, जो मौजूदा अंतरराष्ट्रीय ब्रेक के दौरान सीनियर भारतीय खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में खेलते देखना चाहते थे.

महत्वपूर्ण बात यह है कि रोहित की गैर-मौजूदगी न तो किसी चोट की वजह से है और न ही राष्ट्रीय टीम प्रबंधन द्वारा वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण. यह फैसला मुंबई के चयनकर्ताओं ने लिया है, जो वनडे टूर्नामेंट के शुरुआती चरणों में युवा खिलाड़ियों को मौके देना और मैच दबाव में उनका आकलन करना चाहते हैं.

11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज

हालांकि, पीटीआई की ताज़ा रिपोर्ट ने प्रशंसकों की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है कि वे पहले दो मैचों में पूर्व भारतीय कप्तान को खेलते हुए देख सकते हैं. इसके बाद रोहित का फोकस न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली वनडे सीरीज पर रहने की उम्मीद है.

यशस्वी भी होंगे हिस्सा

रोहित के अलावा यशस्वी जायसवाल के भी मुंबई की ओर से टूर्नामेंट में कुछ मैच खेलने की संभावना है. जायसवाल ने इस सीज़न मुंबई के लिए एक रणजी ट्रॉफी मैच खेला था और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का भी हिस्सा रहे थे, हालांकि गैस्ट्राइटिस की समस्या के कारण उनका अभियान छोटा रह गया.

भारत के टी20I कप्तान सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे के भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की उम्मीद है. हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3-1 से टी20I सीरीज जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे ये दोनों खिलाड़ी 6 और 8 जनवरी को जयपुर में क्रमशः हिमाचल प्रदेश और पंजाब के खिलाफ होने वाले मुकाबलों के लिए उपलब्ध रह सकते हैं, यह जानकारी एक एमसीए अधिकारी ने पीटीआई को दी. सूर्यकुमार और दुबे 21 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20I सीरीज का भी हिस्सा होंगे.

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मुंबई को ग्रुप सी में रखा गया है, जहां उन्हें पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा से मुकाबला करना होगा.

