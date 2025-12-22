'मैं पूरी तरह टूट गया था', रोहित शर्मा का छलका दर्द, संन्यास पर तोड़ी चुप्पी, VIDEO

टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के दर्द को याद करते हुए बड़ा खुलासा किया है. रोहित ने बताया कि इस हार के बाद उन्होंने संन्यास लेने तक का विचार कर लिया था, क्योंकि वह मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह खाली महसूस कर रहे थे.
2023 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने कप्तान के तौर पर भारत को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया. मेज़बान भारत ने अहमदाबाद में खेले गए फाइनल तक एक भी मैच नहीं गंवाया. पूरे टूर्नामेंट में रोहित ने 11 मैचों में 597 रन बनाए, उनका औसत 54.27 और स्ट्राइक रेट करीब 126 रहा.
यह भी पढ़ें: एमएस धोनी और रोहित शर्मा की यारी फिर सुर्खियों में... एक साथ उड़ाई पतंग, VIDEO
फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मात
फाइनल मुकाबले में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ, जिसने भारतीय टीम के खिलाफ अपनी रणनीति को बखूबी अंजाम दिया. भारत 50 ओवर में सिर्फ 240 रन ही बना सका. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैविस हेड की 120 गेंदों में 137 रनों की पारी के दम पर लक्ष्य को छह विकेट शेष रहते हासिल कर लिया.
एक कार्यक्रम के दौरान रोहित शर्मा से इस हार के बाद की भावनाओं और खुद को संभालने के बारे में सवाल पूछा गया.
संन्यास पर खुलकर बोले रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने कहा कि यह हार उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर बेहद कठिन थी, क्योंकि 2022 में कप्तान बनने के बाद से ही उनका एकमात्र लक्ष्य भारत को वर्ल्ड कप जिताना था. रोहित ने कहा, 'हर कोई बेहद निराश था और हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा क्या हो गया. यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत मुश्किल समय था, क्योंकि मैंने सिर्फ दो-तीन महीने नहीं, बल्कि 2022 में कप्तानी संभालने के बाद से इस वर्ल्ड कप के लिए सब कुछ झोंक दिया था.'
उन्होंने आगे कहा, 'चाहे T20 वर्ल्ड कप हो या 2023 का वनडे वर्ल्ड कप, मेरा एक ही सपना था ट्रॉफी जीतना. जब ऐसा नहीं हुआ, तो मैं पूरी तरह टूट चुका था. मेरे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं बची थी. खुद को संभालने और दोबारा खड़ा होने में मुझे कुछ महीने लग गए.'
रोहित शर्मा ने माना कि भले ही उन्हें 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए जल्दी खुद को तैयार करना था, लेकिन हार का दर्द इतना गहरा था कि उन्हें लगा अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा.
उन्होंने कहा, 'जब आप किसी चीज़ में इतना निवेश करते हैं और नतीजा नहीं मिलता, तो ऐसी प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक होती है. मेरे साथ भी यही हुआ. लेकिन मुझे यह भी पता था कि ज़िंदगी यहीं खत्म नहीं होती. यह मेरे लिए एक बड़ा सबक था.निराशा से कैसे निपटना है, खुद को रीसेट करना है और नई शुरुआत करनी है.'
रोहित ने आगे कहा, 'मुझे पता था कि अगला बड़ा लक्ष्य 2024 का T20 वर्ल्ड कप है, जो अमेरिका और वेस्टइंडीज में होना था, और मुझे अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाना होगा. आज यह कहना आसान है, लेकिन उस वक्त यह बेहद मुश्किल था.'
दर्द के बाद सफलता की कहानी
रोहित शर्मा के लिए अंततः सब कुछ सही दिशा में गया. उन्होंने भारत को 2024 T20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया और इसके बाद इस फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की. 2023 की निराशा ने ही 2024 की ऐतिहासिक सफलता की नींव रखी.