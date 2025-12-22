'दिखावे के लिए फिट होने का क्या मतलब'... रोहित शर्मा के ट्रांसफॉर्मेशन पर पूर्व खिलाड़ी का बड़ा बयान

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अमित मिश्रा ने रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर खुलकर बात की है. रोहित शर्मा ने इस साल जून से अक्टूबर के बीच क्रिकेट से चार महीने के ब्रेक के दौरान अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत की. वापसी के बाद वह बल्ले से शानदार लय में नजर आए और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुना गया.

अमित मिश्रा ने रोहित को लेकर क्या कहा

मिश्रा ने एक इंटरव्यू में रोहित को सलाह दी कि वह अपने फिजिकल रूटीन में जरूरत से ज्यादा बदलाव न करें और सिर्फ दिखने के लिए फिट बनने की कोशिश न करें. उन्होंने यह भी कहा कि फिटनेस को किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं अपनाना चाहिए. भारत और डेक्कन चार्जर्स में रोहित के साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर चुके मिश्रा ने यह भी बताया कि आधुनिक दौर में फिटनेस की परिभाषा किस तरह बदल गई है, जहां खिलाड़ी अक्सर जल्दी नतीजों को प्राथमिकता देने लगते हैं.

अमित ने कहा, 'हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं होता. बॉडी टाइप अलग-अलग होते हैं. आजकल फिटनेस को ज्यादा तर लुक्स से आंका जाता है. दुबला दिखना ही फिट माना जाता है. बेहतर यह है कि आप अपनी असली बॉडी के साथ फिटनेस बनाए रखें. अच्छा खाइए, मेहनत कीजिए, आप फिट रहेंगे. अपने डाइट का ध्यान रखें और चीजें प्राकृतिक तरीके से करें. सिर्फ फिट दिखने के लिए फिट मत बनिए.'

कहा- रोहित पहले भी फिट थे

अमित ने यह भी बताया कि रोहित पहले भी फिट खिलाड़ी थे. अपने खेल के दिनों को याद करते हुए पूर्व लेग स्पिनर ने कहा कि 38 वर्षीय रोहित बल्लेबाजी के साथ-साथ फील्डिंग में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे.

अमित ने कहा कि मैंने उनके साथ खेला है. लोग उन्हें ‘भारी’ कहते थे, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वह फील्डिंग में धीमे थे या रन नहीं बना सकते थे. ऐसा नहीं था कि वह बल्लेबाजी करके बाहर चले जाते हों, वह फील्डिंग भी करते थे और काफी एक्टिव रहते थे. हर किसी की अपनी राय और नजरिया होता है.

