Rishi Sunak-Ashish Nehra: ‘नेहरा जी को यूके का PM बनने की बधाई’, ट्विटर पर वायरल हुए जबरदस्त मीम्स

भारतीय मूल के ऋषि सुनक इतिहास रचने जा रहे हैं और वह यूनाइटेड किंगडम के अगले प्रधानमंत्री होंगे. भारत में जब दिवाली मनाई जा रही थी, तब यह खबर सामने आई और हर कोई खुश हो गया. लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ भी आई, जिसने हर किसी के चेहरे पर हंसी ला दी. क्योंकि यहां लोग ऋषि सुनक नहीं बल्कि टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आशीष नेहरा को बधाई दे रहे थे.



दरअसल, आशीष नेहरा और ऋषि सुनक का चेहरा कुछ हदतक मिलता है. उनकी स्माइल, फेसकट और हेयरस्टाइल कई तस्वीरों में बिल्कुल एक-जैसा ही लगता है. यही कारण है कि लोग मीम्स बनाते हुए आशीष नेहरा को ही यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बनाने की बधाई देने लगे.

सोशल मीडिया पर ऐसे ही कुछ मीम्स को देखिए, यहां फैन्स लिख रहे हैं कि आशीष नेहरा जी को बहुत बधाई, जिन्होंने हाल ही में आईपीएल जीता था और अब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बन गए हैं. दूसरी ओर कुछ लोगों ने लिखा कि लगता है ऋषि सुनक और आशीष नेहरा कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे.

बता दें कि ऋषि सूनक भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति हैं, यूके के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं. एक प्रवासी का इतने बड़े पद पर पहुंचना अपने आप में ही ऐतिहासिक है. यही वजह है कि हर कोई सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिएक्शन दे रहा है. वहीं अगर आशीष नेहरा की बात करें तो वह सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं, उनकी तस्वीरें और उनका अंदाज़ सोशल मीडिया पर लोगों को काफी भाता है.