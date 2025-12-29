scorecardresearch
 
ऋषभ पंत फिर फ्लॉप... कोहली के बिना उतरी दिल्ली ने विजय हजारे में लगाई जीत की हैट्रिक

विराट कोहली के बिना खेलते हुए भी दिल्ली ने विजय हजारे ट्रॉफी में सौराष्ट्र के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज कर अपना अजेय क्रम बरकरार रखा. 321 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली को कई झटके लगे, लेकिन तेजस्वी सिंह, हर्ष त्यागी और अंत में नवदीप सैनी की सूझबूझ भरी पारियों ने टीम को जीत दिला दी.

विजय हजारे में फिर फ्लॉप हुए ऋषभ पंत, लेकिन दिल्ली ने जीता मैच (Photo: ITG)
दिल्ली ने सोमवार, 29 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी में अपना अजेय अभियान जारी रखा. स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली के बिना उतरी दिल्ली की टीम को सौराष्ट्र ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिर में दिल्ली ने 321 रनों के मुश्किल लक्ष्य को तीन विकेट शेष रहते और सात गेंदें बाकी रहते हासिल कर लिया.

लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली को शुरुआत में ही दबाव का सामना करना पड़ा, जब अर्पित राणा जल्दी आउट हो गए. हालांकि, प्रियांश आर्य की तेज़तर्रार ओपनिंग पारी ने टीम को संभाल लिया और दिल्ली को टॉप ऑर्डर में जरूरी लय दिलाई. आर्य के आउट होने के बाद दिल्ली को एक छोटा सा झटका लगा, जब नीतीश राणा और ऋषभ पंत लगातार अंतराल में पवेलियन लौट गए. दोनों को दिल्ली की बल्लेबाज़ी की रीढ़ माना जाता है और उनके आउट होने से मुकाबला फिर से सौराष्ट्र के पक्ष में झुकता नजर आया.

पंत फिर रहे फ्लॉप

22 रन बनाने वाले ऋषभ पंत का यह प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक रहा. विकेटकीपर-बल्लेबाज़ पंत काफी समय से भारत की वनडे टीम में अपनी जगह खो चुके हैं और यह पारी भी वापसी के उनके दावे को मज़बूत नहीं कर सकी. 50 ओवर के फॉर्मेट में उनकी फॉर्म और निरंतरता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए.

पंत के आउट होने के बाद सौराष्ट्र ने बीच के ओवरों में दबाव और बढ़ा दिया. लेकिन दिल्ली को तेजस्वी सिंह के रूप में अहम सहारा मिला, जिन्होंने 51 गेंदों पर संयमित 53 रनों की पारी खेली. हर्ष त्यागी ने भी 45 गेंदों पर 49 रनों की शानदार पारी खेलकर नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के बावजूद रन चेज़ को पटरी पर बनाए रखा.

यह भी पढ़ें: विजय हजारे में एक और मैच... न्यूजीलैंड के साथ ODI सीरीज से पहले कोहली ने लिया बड़ा फैसला

अंत में नवदीप सैनी ने धैर्य दिखाते हुए 29 गेंदों पर नाबाद 34 रन बनाए और दिल्ली को रोमांचक जीत दिलाई. उनकी यह उपयोगी पारी निर्णायक साबित हुई, जिससे दिल्ली ने सात गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया.

पंत का ऐसा रहा है प्रदर्शन

यह विजय हजारे ट्रॉफी में पंत का तीन मैचों में दूसरा खराब प्रदर्शन रहा. अब तक उनका एकमात्र बड़ा योगदान गुजरात के खिलाफ आया था, जहां उन्होंने 79 गेंदों पर संयमित 70 रन बनाए थे. वहीं एक मैच में उनके बल्ले से केवल 5 रन आए थे. दिल्ली जहां लगातार आगे बढ़ रही है, वहीं टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ पंत की खराब फॉर्म चर्चा का विषय बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: पंत या किशन... भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में किसे मिले मौका? आंकड़ों में देखें कौन मजबूत

इससे पहले मैच में अनुभवी नवदीप सैनी ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए अपने 10 ओवर में 3 विकेट झटके. उन्हें प्रिंस यादव, हर्ष त्यागी और अर्पित राणा का अच्छा साथ मिला, जिनकी मदद से दिल्ली ने सौराष्ट्र को 320/7 के स्कोर पर रोक दिया.

---- समाप्त ----
