पंत या किशन... भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में किसे मिले मौका? आंकड़ों में देखें कौन मजबूत

भारत-न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होने जा रहा है. कई रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई इस वनडे सीरीज़ में ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन को टीम में शामिल करने पर विचार कर रहा है. ईशान को हाल ही में टी20 टीम में शामिल किया गया है. और वो टी20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा होंगे.

किशन घरेलू क्रिकेट में अपने विस्फोटक प्रदर्शन का इनाम पाने के दावेदार माने जा रहे हैं. झारखंड के कप्तान किशन ने अपनी टीम को पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) जिताई और टूर्नामेंट में 517 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे. इसके अलावा, उन्होंने सबसे अधिक छक्के भी लगाए. शुभमन गिल के बाद मध्यक्रम में रन की कमी और रिंकू सिंह को दोबारा टीम में शामिल करने की भारत की इच्छा ने किशन के लिए टी20 सेटअप का रास्ता साफ किया.

वनडे में पंत को क्यों नहीं बाहर किया जाना चाहिए

हालांकि, वनडे क्रिकेट के संदर्भ में यह तर्क पूरी तरह लागू नहीं होता. यह बात विजय हज़ारे ट्रॉफी (VHT) में कर्नाटक के खिलाफ ईशान किशन के 33 गेंदों में शतक को नजरअंदाज करने की नहीं है, बल्कि यह फैसला एक ठोस योजना से ज्यादा जल्दबाज़ी भरा लगता है. अगरकर की चयन समिति ने टी20 में शुभमन गिल से आगे बढ़ने का साहसिक फैसला तो लिया, लेकिन वनडे में किशन को शामिल करना एक जबरन बदलाव जैसा प्रतीत होता है.

अगर पंत को बाहर किया जाता है, तो यह उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की है. हाल ही में उन्होंने दिल्ली की कप्तानी करते हुए लगातार दो मैच जिताए और अपनी ताज़ा लिस्ट-ए पारी में तेज़ 70 रन ठोके. यह सच है कि सात साल पहले डेब्यू करने के बावजूद पंत वनडे टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसका एक बड़ा कारण उनका दुर्भाग्यपूर्ण कार हादसा भी रहा है.

3 साल में केवल एक वनडे

आंकड़ों पर नज़र डालें तो पंत ने पिछले तीन वर्षों में सिर्फ एक वनडे खेला है. टेस्ट टीम का अहम हिस्सा होने के कारण उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलने का भी ज्यादा मौका नहीं मिलता. ऐसे में सवाल उठता है कि उन्हें बाहर करने का आधार क्या है?

इस साल की शुरुआत में भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज़ के दौरान पंत पूरे समय बेंच पर बैठे रहे. उन्हें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला. यही स्थिति हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में भी रही, जहां केएल राहुल कप्तान थे.

ऋषभ पंत बनाम ईशान किशन – वनडे रिकॉर्ड



ऋषभ पंत ने अबतक अपने करियर में 31 वनडे मैच खेले हैं. इसमें उनके बल्ले से कुल 871 रन आए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 5 अर्धशतक आए हैं. उनका औसत भी 33 से ऊपर का रहा है. वहीं, ईशान किशन ने 27 मैच में 933 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से एक दोहरा शतक और 7 फिफ्टी आई है. लिहाजा आंकड़ों में किशन का पलड़ा भारी है. लेकिन पंत का टीम में रोल फिनिशर का रहा है. वहीं उन्हें पर्याप्त मौके भी नहीं मिले हैं. ऐसे में उन्हें वनडे टीम से बाहर करना कोई अच्छा फैसला नहीं होगा.

किसी खिलाड़ी को एक के बाद एक सीरीज़ में टीम में रखकर बिना मौके दिए बाहर कर देना समझदारी भरा फैसला नहीं कहा जा सकता. चयन समिति पहले ही शुभमन गिल को घरेलू वर्ल्ड कप से ठीक पहले बाहर कर कुछ रिश्ते बिगाड़ चुकी है. पंत के साथ ऐसा करना भी उल्टा पड़ सकता है, खासकर जब वह भारत के टेस्ट उपकप्तान हैं.

बता दें कि भारत-न्यूजीलैंड सीरीज का आगाज 11 जनवरी से हो रहा है. तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मैच 14 जनवरी को खेला जाएगा जबकि आखिरी मैच 18 जनवरी को होगा.

