'उम्र पैमाना नहीं, फिटनेस जरूरी...', 2027 वर्ल्ड कप को लेकर रोहित शर्मा-विराट कोहली के समर्थन में उतरे एमएस धोनी

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेकर रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर चल रही बहस पर बड़ा बयान दिया है. धोनी ने साफ कहा कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए उम्र नहीं, बल्कि फिटनेस और प्रदर्शन को ही मापदंड बनाया जाना चाहिए.
44 वर्षीय धोनी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 30 या उससे अधिक उम्र होने भर से किसी खिलाड़ी पर सवाल उठाना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि रोहित-कोहली (ROKO) जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को लेकर फैसला वही करेंगे क्योंकि उन्हें ही तय करना है कि वे देश के लिए कब तक खेलना चाहते हैं.
एमएस धोनी ने एक इवेंट के दौरान कहा, 'क्या उम्र मायने रखती है? बिल्कुल नहीं. फिटनेस सबसे अहम है. अगर कोई 22 साल का खिलाड़ी भी फिट नहीं है, तो उसे टीम में नहीं होना चाहिए. इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए तय मानक होते हैं. रोहित-विराट या आने वाले समय में कोई और खिलाड़ी, यह तय करना हमारा काम नहीं है कि वह अगला वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं. अगर वे लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और देश के लिए खेलने का जुनून रखते हैं, तो उन्हें जरूर खेलना चाहिए.'
अगरकर के बयान से मचा था बखेड़ा
रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर चर्चा उस समय तेज हुई थी, जब मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने पिछले साल कहा था कि दोनों खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं हैं. वनडे वर्ल्ड कप 2027 के समय रोहित 40 साल से ज्यादा के होंगे, जबकि कोहली की उम्र करीब 39 साल होगी.
हालांकि, इसी बीच दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर आलोचकों को करारा जवाब दिया है. लगातार अच्छे खेल ने यह साबित किया है कि अनुभव और क्लास उम्र से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं. धोनी ने टीम चयन को लेकर संतुलन की बात भी कही. उन्होंने कहा कि टीम में युवा जोश और अनुभव का सही मिश्रण जरूरी है, लेकिन यह फिटनेस की कीमत पर नहीं होना चाहिए.
एमएस धोनी कहते हैं, 'अगर कोई खिलाड़ी 35 साल का है और पूरी तरह फिट है, तो उसकी उम्र मायने नहीं रखती. 24 और 35 साल के खिलाड़ी के लिए प्रदर्शन का पैमाना एक जैसा होना चाहिए. चयन में किसी के साथ अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए. अगर खिलाड़ी फिट है और अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो उसे टीम में बने रहने का पूरा हक है.'
एमएस धोनी का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब भारतीय टीम के भविष्य और वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं. उनके इस बयान को रोहित शर्मा और विराट कोहली के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है.