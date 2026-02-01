scorecardresearch
 
बाबर आजम ने रच दिया नया इतिहास... टी20 इंटरनेशनल में विराट कोहली का ये 'महारिकॉर्ड' टूटा

विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं और वो भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं. विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल में भी बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन किया था. कोहली ने टी20 इंटरनेशनल में 38 अर्धशतक लगाए थे.

बाबर आजम ने टी20 इंटरनेशनल में खास रिकॉर्ड बनाया है. (Photo: AP)
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने रविवार (1 फरवरी) को टी20 इंटरनेशनल में एक नया इतिहास रच दिया. बार मेन्स टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. इस मामले में उन्होंने भारतीय दिग्गज विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

31 वर्षीय बाबर आजम ने यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में हासिल की, जो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया. बाबर ने इस मुकाबले में  36 गेंदों पर नाबाद 50 रन बनाए, जिसमें तीन चौके के अलावा एक छक्का शामिल रहा. यह बाबर आजम के टी20I करियर का 39वां अर्धशतक था.

इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने 38 अर्धशतक लगाए थे. कोहली ने साल 2024 में भारत की वर्ल्ड कप जीत के बाद टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया था. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं, जिनके नाम 37 अर्धशतक दर्ज हैं. वहीं पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान 31 अर्धशतकों के साथ चौथे और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर 29 अर्धशतकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं.

मेन्स टी20I में सबसे ज्यादा अर्धशतक
बाबर आजम (पाकिस्तान)- 39
विराट कोहली (भारत)- 38
रोहित शर्मा (भारत)- 37
मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान)- 31
डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)- 29

बाबर आजम मेन्स टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने 132 पारियों में 4505 रन स्कोर किए हैं. इस दौरान उनका औसत 39.51 और स्ट्राइक रेट 128.38 रहा है. इस फॉर्मेट में उनके नाम 3 शतक भी दर्ज हैं. बाबर की रिकॉर्डतोड़ पारी की बदौलत पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20I में अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया. पाकिस्तान ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 207 रन बनाए.य

इस मुकाबले में सैम अयूब पाकिस्तान के लिए टॉप स्कोरर रहे. उन्होंने 37 गेंदों पर 56 रन बनाए, जिसमें छह चौके और दो छक्के शामिल रहे. वहीं शादाब खान ने सिर्फ 19 गेंदों पर 46 रन ठोकते हुए टीम के स्कोर को मजबूत किया. टारेगट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 96 रनों पर ही सिमट गई. यानी पाकिस्तान ने 111 रनों से जीत हासिल की और सीरीज में कंगारुओं का 3-0 से क्लीन स्वीप किया.

---- समाप्त ----
