Mohammad Rizwan India vs Pakistan: 'पाकिस्तानी दुकानों में हमारे लिए हर चीज फ्री', टीम इंडिया को हराने के बाद इस दिग्गज का खुलासा

Mohammad Rizwan India vs Pakistan: क्रिकेट जगत में पाकिस्तान और टीम इंडिया के मुकाबले पर दुनियाभर की निगाहें रहती हैं. राजनीतिक तनाव के चलते दोनों टीमों के बीच एक दशक से द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई है. मगर यह भारत और पाकिस्तान की टीमें वर्ल्ड कप और एशिया कप में आमने-सामने आती हैं.

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में दोनों ही टीमों से ज्यादा उनके फैन्स के लिए जीत ज्यादा जरूरी होती है. खासकर पाकिस्तानी टीम तो भारत के खिलाफ हार को पचा ही नहीं पाते हैं. इसके बाद सोशल मीडिया पर टीवी तोड़ने की खबरें तक सामने आने लगती हैं.

टीम इंडिया के खिलाफ जीत के बाद मिला प्यार

मगर टीम इंडिया के खिलाफ जीत के बाद पाकिस्तानी फैन्स खिलाड़ियों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं. खिलाड़ियों से सामान खरीदने पर पैसे तक नहीं लेते हैं. ऐसा ही कुछ टी20 वर्ल्ड कप 2021 के दौरान हुआ था. जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार टीम इंडिया को हराया, तो फैन्स ने खिलाड़ियों का शानदार स्वागत किया. खिलाड़ी दुकान में खरीदारी करने गए, तो दुकानदारों ने पैसे तक नहीं लिए.

बता दें कि 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 152 रनों का टारगेट दिया था. इसके जवाब में पाकिस्तान ने बगैर विकेट गंवाए यह मैच जीत लिया था. तब रिजवान ने नाबाद 79 रन और कप्तान बाबर आजम ने नाबाद 68 रन बनाए थे.

Pakistan 🇵🇰 vs India 🇮🇳 T20 World Cup 2021 match becomes the most viewed match in T20i cricket history. #PAKvIND #T20WorldCup21 pic.twitter.com/FnpIrF6qnO