आखिर जितेश की क्या गलती? वर्ल्ड कप टीम में इन दो खिलाड़ियों की सरप्राइज एंट्री ने चौंकाया!

भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम के ऐलान ने कई चर्चाओं को जन्म दिया है. जहां सुर्खियों में सबसे ज़्यादा शुभमन गिल के बाहर होने की बात है. तो वहीं फैन्स जितेश शर्मा को वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने पर हैरानी जता रहे हैं. सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में समर्थकों ने सवाल उठाए हैं कि जिस खिलाड़ी ने भारत की T20 टीम में एक स्पष्ट भूमिका बना ली थी, उसे आख़िरी मौके पर क्यों बाहर कर दिया गया. लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जितेश शर्मा की गलती क्या थी?

चयनकर्ताओं ने क्या सफाई दी

चयन समिति ने शुरुआत में ही स्थिति साफ करने की कोशिश की. मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने ज़ोर देकर कहा कि जितेश को बाहर करना उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह टीम कॉम्बिनेशन से जुड़ा फैसला है.

उन्होंने कहा 'इस समय जब आप टीम कॉम्बिनेशन को देखते हैं, अगर आपका विकेटकीपर ऊपर बल्लेबाज़ी कर रहा है, तो सोच यह थी कि किसी भी समस्या की स्थिति में एक और विकेटकीपर बैकअप के तौर पर होना चाहिए. अभी जितेश पहले टीम में थे और उन्होंने कोई खास गलती भी नहीं की है.'

🚨India’s squad for ICC Men’s T20 World Cup 2026 announced 🚨



Let's cheer for the defending champions 💪#TeamIndia | #MenInBlue | #T20WorldCup pic.twitter.com/7CpjGh60vk — BCCI (@BCCI) December 20, 2025

इरफान पठान हुए हैरान

इरफान पठान ने कहा, आखिर जितेश शर्मा यही सोच रहे होंगे की आखिर मेरी गलती क्या थी, जो मुझे वर्ल्ड कप टीम से बाहर किया गया है. वहीं इरफान ने सूर्यकुमार यादव को भी सलाह दी है कि उन्हें वर्ल्ड कप में जाने से पहले फॉर्म को हर हाल में पाना होगा.

जितेश ने हर मौके पर खुद को साबित किया

जितेश ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए IPL में शानदार प्रदर्शन किया और टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई. दबाव में मैच खत्म करने की उनकी क्षमता और विकेट के पीछे उनकी फुर्ती ने उन्हें अलग पहचान दिलाई थी. कई लोगों का मानना था कि इस IPL प्रदर्शन ने उन्हें भारत की T20 टीम में मजबूती से वापस ला दिया है.

जितेश का हालिया प्रदर्शन

जितेश शर्मा के टी20 करियर पर नजर डालेंगे तो उन्होंने 16 मैच कुल खेले हैं और इसमें 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन बनाए हैं. हाल ही में उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में मौका मिला था. यहां जितेश ने पहले मैच में नाबाद 10, दूसरे में 27, तीसरे में उनकी बैटिंग नहीं आई, चौथा मैच रद्द हुआ और आखिरी मैच में वो एक भी गेंद नहीं खेले. यानी जितेश ने कुछ गलत नहीं किया. विकेट के पीछे भी वो अच्छे दिखे. लेकिन टीम में जगह नहीं बना सके.

इन दो खिलाड़ियों को मिली सरप्राइज एंट्री

वर्ल्ड कप टीम में दो खिलाड़ियों की सरप्राइज एंट्री हुई है. रिंकू सिंह और ईशान किशन को मौका दिया गया है. किशन करीब 2 साल से टीम इंडिया से बाहर थे. वहीं, रिंकू सिंह टीम का हिस्सा तो थे लेकिन प्लेइंग इलेवन में उन्हें मौका नहीं मिल रहा था. साउथ अफ्रीका सीरीज से वो जब ड्राप हुए तो अटकलें थी की अब वो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं होंगे. लेकिन उनकी वापसी हुई है. रिंकू ने बतौर फिनिशर अपने को साबित किया है, जबकि ईशान का घरेलू मैच में प्रदर्शन लाजवाब रहा है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन (विकेटकीपर).

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है. टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी को होनी है और इसका खिताबी मुकाबला 20 मार्च को निर्धारित है. गत चैम्पियन भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट के लिए ग्रुप-ए में रखा गया है. इस ग्रुप में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), नामीबिया, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान की टीम्स भी हैं.

