'मैं तो कप्तान ही बोलूंगा...', जय शाह ने रोहित शर्मा से ऐसा क्यों कहा? पत्नी रीत‍िका मुस्कराईं, SRK भी हंसने लगे, चर्चा में ये VIDEO

Jay Shah Rohit Sharma: रोहित शर्मा को ICC चेयरमैन जय शाह एक बार फ‍िर भारतीय टीम का कप्तान कहा. जबकि उनकी जगह शुभमन गिल ने ले ली है. सूर्यकुमार यादव टी20 के कप्तान हैं. रोहित ने अपनी लीडरशिप में भारत को 2024 और 2025 में दो ICC जीत जिताई हैं.

जय शाह ने एक इवेंट में रोहित शर्मा को कप्तान कहकर पुकारा (Photo: Screengrab)
जय शाह ने एक इवेंट में रोहित शर्मा को कप्तान कहकर पुकारा (Photo: Screengrab)

Jay Shah, Rohit Sharma Viral Clip: भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा को हाल में एक इवेंट के दौरान ICC चेयरमैन जय शाह ने 'भारत का कप्तान' कहकर संबोधित किया. यह सुनते ही रोहित शर्मा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.

दरअसल, अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले रोहित शर्मा को वनडे टीम की कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को यह ज‍िम्मेदारी सौंप दी गई थी. हालांकि, 38 साल के रोहित शर्मा ने अपने कप्तानी कार्यकाल में टीम इंडिया को जबरदस्त सफलता दिलाई थी. उनकी अगुआई में भारत ने लगातार दो ICC ट्रॉफी जीतीं थीं. T20 वर्ल्ड कप 2024 और 2025 में चैम्प‍ियंस ट्रॉफी. 

रोहित पहले ही T20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. T20 टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई, जबकि टेस्ट में शुभमन गिल को लीडर बनाया गया. अब जब 2027 का वनडे वर्ल्ड कप करीब है और रोहित अपने करियर के अंतिम दौर में हैं, तो सेलेक्टर्स ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए गिल को वनडे टीम की कप्तानी सौंप दी.

इसके बावजूद हाल ही में आयोजित United in Triumph इवेंट में जय शाह ने रोहित शर्मा को कप्तान कहकर पुकारा. उन्होंने मंच से कहा- हमारे कप्तान यहां बैठे हैं. मैं उन्हें कप्तान ही कहूंगा, क्योंकि उन्होंने टीम को दो ICC ट्रॉफी जिताई हैं. 2023 वर्ल्ड कप में हमने लगातार 10 मैच जीते, लेकिन ट्रॉफी नहीं उठा पाए.

फरवरी 2024 में राजकोट में मैंने कहा था कि अगला वर्ल्ड कप हम दिल भी जीतेंगे और कप भी. जय शाह की यह बात सुनकर रोहित शर्मा मुस्कुराते नजर आए और उनका यह रिएक्शन फैन्स को बेहद पसंद आया. पास में रोह‍ित की पत्नी रीत‍िका भी बैठी हुई थीं, वह भी स्माइल करती हुई नजर आईं. बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को भी यह बात पसंद आई. 

रोहित का वनडे कप्तानी का रिकॉर्ड 
रोहित शर्मा ने दिसंबर 2021 में भारत की फुल-टाइम वनडे कप्तानी संभाली थी. उन्होंने कुल 56 वनडे मैचों में टीम की अगुआई की. इनमें से भारत ने 42 मुकाबले जीते, 12 हारे, जबकि 1 मैच टाई रहा और 1 का कोई नतीजा नहीं निकला.

कप्तान के तौर पर रोहित ने सबसे पहले 2018 में स्टैंड-इन कैप्टन रहते हुए एशिया कप जिताया. इसके बाद 2023 में फुल-टाइम कप्तान के रूप में भी एशिया कप ट्रॉफी भारत के नाम की. वहीं, 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर अपने कप्तानी करियर का शानदार अंत किया.

भले ही रोहित शर्मा अब भारत के मौजूदा कप्तान नहीं हैं, लेकिन उनके योगदान और उपलब्धियों को आज भी क्रिकेट जगत और फैन्स पूरे सम्मान के साथ याद करते हैं.

