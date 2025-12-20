scorecardresearch
 
टी20 वर्ल्ड कप टीम में सेलेक्शन पर ईशान किशन का आया रिएक्शन, VIDEO में देखें क्या बोले

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम ने शनिवार को अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने ईशान किशन की सरप्राइज एंट्री की है. ईशान के टीम में वापसी की अटकलें भी नहीं थीं और वो लंबे समय से टीम का हिस्सा भी नहीं थे.

ईशान किशन को वर्ल्ड कप टीम में मिली जगह (Photo: ITG)
ईशान किशन को वर्ल्ड कप टीम में मिली जगह (Photo: ITG)

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम ने शनिवार को अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने ईशान किशन की सरप्राइज एंट्री की है. ईशान के टीम में वापसी की अटकलें भी नहीं थीं और वो लंबे समय से टीम का हिस्सा भी नहीं थे. लेकिन वर्ल्ड कप से ठीक पहले ईशान को मौका दिया गया है. अब टीम में वापसी पर ईशान किशन का रिएक्शन सामने आया है.

क्या बोले ईशान किशन

वर्ल्ड कप में टीम में सेलेक्शन की खबर सुनकर ईशान किशन काफी खुश दिखे. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं और टीम के साथ जुड़ने पर काफी उत्साहित हूं. किशन ने कहा कि टीम बहुत अच्छा खेल रही है.

2 साल बाद हुई है किशन की वापसी

टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे, जबकि खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल टीम का पार्ट नहीं हैं. टीम का उप-कप्तान अक्षर पटेल को बनाया गया है. 15 सदस्यीय टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और मिडिल ऑर्डर बैटर रिंकू सिंह भी शामिल हैं. ईशान लगभग 2 साल बाद भारतीय टीम में लौटे हैं. ईशान को अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है. 

टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन.

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है. टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी को होनी है और इसका खिताबी मुकाबला 20 मार्च को निर्धारित है. गत चैम्पियन भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट के लिए ग्रुप-ए में रखा गया है. इस ग्रुप में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), नामीबिया, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान की टीम्स भी हैं.

खास बात यह है कि टीम इंडिया अपने ग्रुप मुकाबले चार अलग-अलग स्टेडियमों में खेलेगी. भारतीय टीम के ग्रुप मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम (दिल्ली), वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई), आर. प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) और नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद) में आयोजित किए जाएंगे.

---- समाप्त ----
